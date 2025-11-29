Tucumán bajo alerta meteorológica naranja: a qué hora empezarían las tormentas

A qué hora empezarán las tormentas en Tucumán

Quienes tengan planes para esta noche deberán salir con paraguas y con un plan de contingencia para refugiarse en caso de que sus zonas sean afectadas. Aunque el SMN no anunció con exactitud a qué hora empezarían las precipitaciones, sí indicó que ocurrirá por la noche y se extenderá hasta la madrugada del domingo.