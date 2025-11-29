Secciones
Tucumán bajo alerta meteorológica naranja: a qué hora empezarían las tormentas

Gran parte del país se encuentra bajo alertas por precipitaciones de gran intensidad y hay una región con viento zonda pronosticado.

Se recomienda no salir si no es necesario durante el período que dure la alerta naranja.
Hace 14 Hs

Algunas regiones de Tucumán fueron sorprendidas por lluvias de diferentes magnitudes este viernes. Según anunció el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las precipitaciones tendrán continuidad este sábado. A primera hora de la mañana se anunció una alerta meteorológica naranja para gran parte de Tucumán por tormentas. Además, una región menor está bajo alerta amarilla.

Fenómenos meteorológicos intensos: alerta naranja en seis provincias y amarilla en 16

Fenómenos meteorológicos intensos: alerta naranja en seis provincias y amarilla en 16

La mayor parte de la provincia está marcada de color naranja en el mapa del Sistema de Alerta Temprana que clasifica las regiones según la intensidad de los fenómenos que pronostica el SMN. Solamente la región de los valles y una extensión hacia el sur, en el límite con Catamarca, están bajo alerta amarilla. El resto espera lluvias de mayor intensidad.

A qué hora empezarán las tormentas en Tucumán

Quienes tengan planes para esta noche deberán salir con paraguas y con un plan de contingencia para refugiarse en caso de que sus zonas sean afectadas. Aunque el SMN no anunció con exactitud a qué hora empezarían las precipitaciones, sí indicó que ocurrirá por la noche y se extenderá hasta la madrugada del domingo.

La zona de Tafí del Valle y Santa María –Catamarca– así como las zonas montañosas de Chicligasta, Juan Bautiza Alberdi, Lules, Monteros, Río Chico, y Tafí Viejo están bajo alerta amarilla. Habrá tormentas aisladas de variada intensidad que podrían estar acompañadas de granizo, actividad eléctrica, ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora y valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros.

Mapa del Servicio Meteorológico Nacional Mapa del Servicio Meteorológico Nacional

Burruyacú, San Miguel de Tucumán, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas, Yerba Buena y las zonas bajas de Chicligasta, Alberdi, Lules, Monteros, Río Chico y Tafí Viejo son las que se encuentran bajo alerta meteorológica naranja. A diferencia de la alerta amarilla, en estas regiones se esperan ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora y valores de precipitación acumulada de hasta 70 milímetros.

Cómo resguardarse de la alerta naranja

El Servicio Meteorológico Nacional recomienda:

- Seguir instrucciones de las autoridades locales: la calma es fundamental en estas situaciones

- Salir solo si es necesario

- Permanecer en construcciones cerradas

- Desconectar electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua

- Cerrar y alejarse de puertas y ventanas

- Alejarse de zonas inundables y no ingresar a calles anegadas

- Retirar o asegurar objetos que puedan ser volados por el viento

- Preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna

- Cargar celulares con anticipación

- Agendar los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía

