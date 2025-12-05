El tiempo en Tucumán: nubes, calor y lluvias, el combo para cerrar la semana

La semana terminará hoy con otra jornada marcada por la inestabilidad, en la que se espera, de acuerdo con el pronóstico del tiempo, mucha nubosidad y humedad, además de un leve incremento de la temperatura y de posibiles lluvias. La máxima llegaría a los 30 °C, aunque la sensación térmica llegaría hasta los 33 °C.