El tiempo en Tucumán: nubes, calor y lluvias, el combo para cerrar la semana

La mínima fue de 22 °C. La nubosidad será variable durante la jornada. El pronóstico extendido.

PARA EL SOL Y LA LLUVIA. El paraguas se convierte en estas semanas en un accesorio indispensable ante la inestabilidad de las condiciones climáticas.
Hace 1 Hs

La semana terminará hoy con otra jornada marcada por la inestabilidad, en la que se espera, de acuerdo con el pronóstico del tiempo, mucha nubosidad y humedad, además de un leve incremento de la temperatura y de posibiles lluvias. La máxima llegaría a los 30 °C, aunque la sensación térmica llegaría hasta los 33 °C. 

La mañana de viernes comenzó con el cielo mayormente cubierto, una temperatura mínima de 22 °C y una humedad relativa del 85%. Los vientos fueron suaves desde el sector noroeste. 

El cielo se cubriría hasta un 85% hacia el mediodía, mientras que la humedad se mantendrá por encima del 70%. La temperatura subirá hasta los 28 °C, mientras que la térmica sería de 31 °C. Los vientos continuarán siendo suaves desde el sudoeste. 

Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierten que la temperatura máxima llegaría a los 30 °C y que se esperan tormentas de diferente intensidad. El organismo emitió una alerta por fuertes lluvias para la noche.

El cierre de la jornada sería bajo tormentas en la zona norte y oeste de la provincia. La temperatura descendería hasta los 26 °C y la humedad se mantendrá cercana al 90%. 

¿Cómo estará el tiempo el fin de semana en Tucumán?

El SMN pronostica que las condiciones climáticas se extenderían durante el sábado y el domingo, que estarán marcados por la nubosidad y nuevas lluvias. Las máximas serían de 28 °C mientras que para el domingo se anuncian 27 °C.

