El tiempo en Tucumán: nubes, calor y lluvias, el combo para cerrar la semana

La semana terminará hoy con otra jornada marcada por la inestabilidad, en la que se espera, de acuerdo con el pronóstico del tiempo, mucha nubosidad y humedad, además de un leve incremento de la temperatura y de posibiles lluvias. La máxima llegaría a los 30 °C, aunque la sensación térmica llegaría hasta los 33 °C.
La mañana de viernes comenzó con el cielo mayormente cubierto, una temperatura mínima de 22 °C y una humedad relativa del 85%. Los vientos fueron suaves desde el sector noroeste.
El cielo se cubriría hasta un 85% hacia el mediodía, mientras que la humedad se mantendrá por encima del 70%. La temperatura subirá hasta los 28 °C, mientras que la térmica sería de 31 °C. Los vientos continuarán siendo suaves desde el sudoeste.
Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierten que la temperatura máxima llegaría a los 30 °C y que se esperan tormentas de diferente intensidad. El organismo emitió una alerta por fuertes lluvias para la noche.
El cierre de la jornada sería bajo tormentas en la zona norte y oeste de la provincia. La temperatura descendería hasta los 26 °C y la humedad se mantendrá cercana al 90%.
¿Cómo estará el tiempo el fin de semana en Tucumán?
El SMN pronostica que las condiciones climáticas se extenderían durante el sábado y el domingo, que estarán marcados por la nubosidad y nuevas lluvias. Las máximas serían de 28 °C mientras que para el domingo se anuncian 27 °C.