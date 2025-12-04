Estas provincias están bajo alerta amarilla por tormentas y calor extremo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que este jueves 4 de diciembre rige una alerta amarilla por tormentas en el noroeste del país y por calor extremo en Córdoba. En Santa Cruz también se mantiene una alerta amarilla pero por vientos provenientes del área cordillerana, con velocidades de entre 50 y 70 km/h y ráfagas que podrían superar los 90 km/h.