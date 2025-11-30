Casi todo el país está en alerta por tormentas fuertes: ¿habrá descenso de temperatura?

Un frente de tormenta será el protagonista del clima en gran parte del país, donde regirán alertas naranjas y amarillas por tormentas de variada intensidad. Además, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se producirá un descenso en la temperatura tras varios días con registros superiores a los 30°.
El organismo nacional detalló que la caída de temperatura irá acompañada de fuertes ráfagas, lluvias intensas de corta duración y eventuales tormentas eléctricas. Por esto, recomendaron a la población extremar medidas preventivas, debido a la posibilidad de anegamientos urbanos.
Hay alerta naranja por tormentas para este domingo 30 de noviembre: las provincias afectadas
El mapa de alertas climáticas anticipa un panorama más crítico en el centro y norte del país, donde regirá una alerta naranja por tormentas que abarca a Río Negro, Neuquén, Entre Ríos, Corrientes y Chaco.
De manera simultánea, se mantendrá activa una alerta amarilla por tormentas para amplias zonas, que incluye al resto del territorio bonaerense y a las provincias de Chubut, La Pampa, San Luis, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Formosa, Salta y Jujuy.
Además, en sectores de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Santiago del Estero y Corrientes, también alcanzados por esta advertencia de nivel bajo, se prevén tormentas fuertes con menor severidad, aunque no se descartan problemas puntuales como anegamientos rápidos y caída de árboles.
Por último, el SMN subrayó que Mendoza será la única provincia bajo alerta amarilla por viento zonda, afectando particularmente a los departamentos de Malargüe, San Carlos, Tunuyán, Tupungato, Santa Rosa y Junín.
¿Cómo seguirá el tiempo después de las tormentas?
Tras el avance de un frente frío el domingo, una masa de aire más fría provocará un notable descenso de la temperatura durante los dos primeros días del último mes del año, según el sitio Meteored.
Aunque este enfriamiento será pasajero, será necesario tener a mano un abrigo liviano para las primeras horas de la mañana, mientras que las tardes se presentarán agradables.
A partir del martes, con la rotación del viento hacia el norte, se prevé una recuperación de las temperaturas en todo el país. En un contexto de buen tiempo, con mayor presencia de sol que de nubes, la segunda mitad de la próxima semana mostrará marcas térmicas que en muchos casos superarán los valores promedio de diciembre.
De todos modos, se mantiene la posibilidad de que continúen ingresando pulsos de aire frío de corta duración cada semana. Si esta tendencia persiste, entre el domingo 7 y el lunes 8 un nuevo frente frío generará otro episodio de inestabilidad, con lluvias y tormentas sobre la franja central del país.