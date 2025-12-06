La Unión Europea multa con 120 millones de euros a X de Musk

La sanción corresponde a las infracciones notificadas en julio de 2024 a X, cuando la UE acusó a la plataforma de engañar a los usuarios con el sistema de marca de verificación azul -que supuestamente certifica fuentes de información-, de no ser lo suficientemente transparente respecto a la publicidad y de no respetar la obligación de acceso a datos internos por parte de investigadores acreditados.