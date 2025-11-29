Secciones
Trump vuelve a vincular a la inmigración con el terrorismo

El presidente estadounidense suspenderá permanentemente el ingreso a migrantes “del tercer mundo”, tras el tiroteo contra dos guardias nacionales, por el que está detenido un afgano

DESDE CASA. Trump tuvo una llamada con miembros de la Guardia Nacional desde su residencia de Florida.
Hace 5 Hs

WASHINGTON, Estados Unidos.- El presidente Donald Trump prometió suspender la migración hacia Estados Unidos de personas provenientes de “países del tercer mundo”, luego de que un afgano disparara contra dos soldados en Washington, de los cuales una murió.

Trump, en una airada publicación, marcó así otra escalada en las políticas antimigratorias de su segundo mandato, caracterizado por deportaciones masivas.

“Suspenderé permanentemente la migración desde todos los países del tercer mundo para permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo”, escribió el magnate republicano en redes sociales.

También amenazó con revocar “millones” de visados concedidos durante el gobierno de su predecesor, Joe Biden.

Poco antes, Trump había confirmado la muerte de Sarah Beckstrom, una soldado de 20 años que integraba la Guardia Nacional y que fue blanco de un ataque armado el miércoles cerca de la Casa Blanca.





El FBI abrió una investigación por terrorismo internacional. Eldetenido es un afgano de 29 años que trabajó con las fuerzas estadounidenses en su país durante la guerra y se radicó en Estados Unidos en 2021, cuando Washington retiró a sus tropas de Afganistán.

Trump vinculó el tiroteo con su decisión de enviar tropas a la capital. “Quizás este hombre estaba molesto porque no podía cometer delitos”, sugirió.

El mandatario republicano ordenó este año que se despliegue la Guardia Nacional en Washington y otras ciudades gobernadas por la oposición demócrata para combatir lo que considera una delincuencia desenfrenada.

“Civilización occidental”

Trump dijo que pondrá fin a todas las prestaciones y subsidios federales para quienes no sean ciudadanos estadounidenses, y que deportará a cualquier extranjero que represente un riesgo para la seguridad o que “no sea compatible con la civilización occidental”. El objetivo es “lograr una reducción significativa de las poblaciones ilegales y problemáticas”, añadió el mandatario. “Solo la MIGRACIÓN INVERSA puede resolver completamente esta situación”, clamó.





Joseph Edlow, director de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, anunció que revisará el estado migratorio de todos los residentes permanentes provenientes de 19 países. Afganistán, como Cuba, Haití, Venezuela, Irán y Birmania figuran en la lista.

Más de 1,6 millones de extranjeros con residencia permanente (un 12% del total de titulares de la llamada “green card”) son originarios de países de esa lista, según los últimos datos de inmigración. Cuba representa la mayor parte, con unos 560.000 titulares de tarjetas de residencia, seguido por Haití (235.000) y Venezuela (153.000). Afganistán, con más de 116.000 titulares de “green cards”, también se ve afectado por una suspensión de las solicitudes de inmigración.

La fiscal de la capital estadounidense, Jeanine Pirro, informó que el presunto atacante, identificado como Rahmanullah Lakanwal, vivía en el estado de Washington, al otro extremo del país, desde donde condujo un auto para llevar a cabo el tiroteo.

Se trató de un ataque “descarado y dirigido”, perpetrado con un revólver Smith and Wesson .357, según la fiscal.

