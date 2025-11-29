Trump vuelve a vincular a la inmigración con el terrorismo

Más de 1,6 millones de extranjeros con residencia permanente (un 12% del total de titulares de la llamada “green card”) son originarios de países de esa lista, según los últimos datos de inmigración. Cuba representa la mayor parte, con unos 560.000 titulares de tarjetas de residencia, seguido por Haití (235.000) y Venezuela (153.000). Afganistán, con más de 116.000 titulares de “green cards”, también se ve afectado por una suspensión de las solicitudes de inmigración.