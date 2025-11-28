Secciones
Mundo

Trump suspendió la inmigración de "países del tercer mundo" tras el ataque en Washington

El mandatario endureció su postura un día después de que un ciudadano afgano disparara contra dos miembros de la Guardia Nacional.

Donald Trump Donald Trump
28 Noviembre 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció hoy la suspensión permanente de la inmigración proveniente de lo que calificó como "países del Tercer Mundo". La medida, comunicada a través de su red social Truth Social, surgió como respuesta directa al incidente ocurrido ayer en Washington, donde un ciudadano afgano disparó contra dos miembros de la Guardia Nacional.

"Pausaré de forma permanente la migración desde todos los Países del Tercer Mundo para permitir que el sistema de Estados Unidos se recupere por completo", declaró el mandatario, al argumentar que el país necesita un periodo de estabilización para reestructurar sus controles fronterizos.

En un mensaje que mezcló el saludo por el Día de Acción de Gracias con una dura retórica de seguridad, Trump introdujo el concepto de "migración inversa". "Solo la Migración inversa puede curar por completo esta situación", sentenció, al referirse a una política de retornos masivos y deportaciones aceleradas.

Las nuevas medidas

El anuncio presidencial incluye un paquete de restricciones drásticas que marcarán su segundo mandato:

-Revisión de admisiones: Trump prometió revertir "millones" de visas y permisos otorgados durante la administración de Joe Biden, aplicando nuevos criterios de utilidad económica y social.

-Expulsión por incompatibilidad: se deportará a cualquier extranjero considerado un riesgo de seguridad o que sea "no compatible con la civilización occidental", una cláusula que introduce parámetros culturales en la política migratoria.

-Criterio de utilidad: "Retiraré a cualquiera que no sea un activo neto para Estados Unidos", afirmó, indicando que solo permanecerán quienes aporten beneficios tangibles al país.

-Fin de ayudas federales: se eliminarán todos los subsidios y beneficios federales para personas sin ciudadanía estadounidense.

El endurecimiento de las políticas llegó en un momento de conmoción tras el ataque en la capital. Para Trump, el objetivo final es lograr una "gran reducción de poblaciones ilegales y disruptivas", al consolidar una estrategia de fronteras cerradas y filtros ideológicos y económicos para los nuevos ingresos.

Temas Donald TrumpEstados Unidos
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Tiroteo cerca de la Casa Blanca: Trump prometió que el atacante “pagará un precio muy alto”

Tiroteo cerca de la Casa Blanca: Trump prometió que el atacante “pagará un precio muy alto”

Trump ordenó revisar las Green Cards de inmigrantes de 19 países, incluidos Cuba y Venezuela

Trump ordenó revisar las Green Cards de inmigrantes de 19 países, incluidos Cuba y Venezuela

Lo más popular
Fórmula 1 en Qatar: a qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Lusail
1

Fórmula 1 en Qatar: a qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Lusail

Grupo ECIPSA entregó un nuevo edificio Natania en Tucumán y se prepara para cerrar el año con más de 500 entregas
2

Grupo ECIPSA entregó un nuevo edificio Natania en Tucumán y se prepara para cerrar el año con más de 500 entregas

Abril Sosa adelanta en CiTá los temas de su nuevo disco
3

Abril Sosa adelanta en CiTá los temas de su nuevo disco

En el Centro Virla sonarán los mejores temas de Fito Páez
4

En el Centro Virla sonarán los mejores temas de Fito Páez

Los valses de Strauss que se bailan en los casamientos
5

Los valses de Strauss que se bailan en los casamientos

Centro Cultural Rougés: planteo expandido que excede lo escénico
6

Centro Cultural Rougés: planteo expandido que excede lo escénico

Más Noticias
Fórmula 1 en Qatar: a qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Lusail

Fórmula 1 en Qatar: a qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Lusail

Dolores ya tiene su 0 km de los Números de Oro

Dolores ya tiene su 0 km de los Números de Oro

Danza contemporánea: “Solo/Cuerpo y piano”, una experiencia en el teatro San Martín

Danza contemporánea: “Solo/Cuerpo y piano”, una experiencia en el teatro San Martín

Teatro tucumano: reponen “Marat/Sade” y “Barrio Viajantes”

Teatro tucumano: reponen “Marat/Sade” y “Barrio Viajantes”

Centro Cultural Rougés: planteo expandido que excede lo escénico

Centro Cultural Rougés: planteo expandido que excede lo escénico

Los valses de Strauss que se bailan en los casamientos

Los valses de Strauss que se bailan en los casamientos

En el Centro Virla sonarán los mejores temas de Fito Páez

En el Centro Virla sonarán los mejores temas de Fito Páez

Rinden homenaje a Ernesto Dumit en el Ingenio de las Artes

Rinden homenaje a Ernesto Dumit en el Ingenio de las Artes

Comentarios