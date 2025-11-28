Trump suspendió la inmigración de "países del tercer mundo" tras el ataque en Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció hoy la suspensión permanente de la inmigración proveniente de lo que calificó como "países del Tercer Mundo". La medida, comunicada a través de su red social Truth Social, surgió como respuesta directa al incidente ocurrido ayer en Washington, donde un ciudadano afgano disparó contra dos miembros de la Guardia Nacional.
"Pausaré de forma permanente la migración desde todos los Países del Tercer Mundo para permitir que el sistema de Estados Unidos se recupere por completo", declaró el mandatario, al argumentar que el país necesita un periodo de estabilización para reestructurar sus controles fronterizos.
En un mensaje que mezcló el saludo por el Día de Acción de Gracias con una dura retórica de seguridad, Trump introdujo el concepto de "migración inversa". "Solo la Migración inversa puede curar por completo esta situación", sentenció, al referirse a una política de retornos masivos y deportaciones aceleradas.
Las nuevas medidas
El anuncio presidencial incluye un paquete de restricciones drásticas que marcarán su segundo mandato:
-Revisión de admisiones: Trump prometió revertir "millones" de visas y permisos otorgados durante la administración de Joe Biden, aplicando nuevos criterios de utilidad económica y social.
-Expulsión por incompatibilidad: se deportará a cualquier extranjero considerado un riesgo de seguridad o que sea "no compatible con la civilización occidental", una cláusula que introduce parámetros culturales en la política migratoria.
-Criterio de utilidad: "Retiraré a cualquiera que no sea un activo neto para Estados Unidos", afirmó, indicando que solo permanecerán quienes aporten beneficios tangibles al país.
-Fin de ayudas federales: se eliminarán todos los subsidios y beneficios federales para personas sin ciudadanía estadounidense.
El endurecimiento de las políticas llegó en un momento de conmoción tras el ataque en la capital. Para Trump, el objetivo final es lograr una "gran reducción de poblaciones ilegales y disruptivas", al consolidar una estrategia de fronteras cerradas y filtros ideológicos y económicos para los nuevos ingresos.