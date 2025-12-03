“Si Europa quiere guerra, estamos listos”, dice Putin

MOSCÚ, Rusia.- El presidente ruso, Vladimir Putin, lanzó un desafío a la Unión Europea y todo el que quiera influir en los asuntos de Rusia respecto de Ucrania. “No tenemos intención de ir a la guerra con Europa, pero si Europa quiere y empieza, estamos listos”, declaró Putin, que acusó a los europeos de querer impedir los esfuerzos de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania.