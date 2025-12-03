Secciones
“Si Europa quiere guerra, estamos listos”, dice Putin
Hace 3 Hs

MOSCÚ, Rusia.- El presidente ruso, Vladimir Putin, lanzó un desafío a la Unión Europea y todo el que quiera influir en los asuntos de Rusia respecto de Ucrania. “No tenemos intención de ir a la guerra con Europa, pero si Europa quiere y empieza, estamos listos”, declaró Putin, que acusó a los europeos de querer impedir los esfuerzos de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania.

“Los europeos están molestos por haber sido excluidos de las negociaciones, pero (...) ellos mismos se han apartado, ha sido una iniciativa suya”, prosiguió el presidente ruso. “No tienen un programa de paz, están del lado de la guerra”, añadió.

Putin llamó a los dirigentes europeos a renunciar a la “ilusión” de que pueden infligir una “derrota estratégica a Rusia” y volver “a la realidad, basándose en la situación sobre el terreno”.

El plan de Washington

El mandatario recibió en el Kremlin al enviado estadounidense Steve Witkoff y el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, para discutir el plan de Washington para poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania.

“Me alegro mucho de verlos”, dijo el mandatario ruso a Witkoff y Kushner. El asesor presidencial ruso Yuri Ushakov y el enviado comercial del Kremlin, Kirill Dmitriev, participaron también en la reunión.

Guerra Rusia-Ucrania: Kiev y sus aliados europeos objetan el plan de Trump

Guerra Rusia-Ucrania: Kiev y sus aliados europeos objetan el plan de Trump

La reunión en la capital rusa tiene lugar tras varios días de intensas gestiones diplomáticas que dejaron a Washington “muy optimista” sobre las posibilidades de poner fin al conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Se esperaba que los delegados presentaran a Putin una nueva versión del plan para acabar con las hostilidades, elaborado después de una versión anterior que Kiev y sus aliados europeos estimaron que contemplaba muchas concesiones a Moscú.

Una delegación ucraniana podría reunirse con Witkoff y Kushner hoy, posiblemente en Bruselas, según un alto funcionario de Kiev.

“Estados Unidos quiere informarnos directamente después de su reunión” con Putin, declaró ayer el presidente ucraniano, Volodimyr Zelenski durante una visita a Irlanda, donde busca consolidar el respaldo europeo. Cualquier plan debe terminar con el conflicto de manera definitiva, dijo Zelenski.

“Nuestro objetivo común es poner fin a la guerra, no solo lograr una pausa en los combates”, afirmó el presidente ucraniano, y añadió: “Se necesita una paz digna”. En Bruselas, el jefe de la OTAN, Mark Rutte, dijo estar “seguro” de que los esfuerzos de Estados Unidos “eventualmente restaurarán la paz en Europa”.

