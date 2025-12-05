Rechazaron el pedido de destitución contra Edmundo Jiménez

La Legislatura cerró hoy el proceso iniciado contra el ministro Público Fiscal, Edmundo Jiménez, al resolver que no existen elementos para avanzar con el pedido de destitución impulsado por la familia de Karla Robles, la joven que se quitó la vida tras denunciar a su ex pareja por hostigamiento y amenazas. La decisión fue adoptada por la Comisión de Juicio Político, que ordenó archivar el expediente.
El planteo había sido presentado por Mirta Isabel Giménez, madre de la víctima, quien sostuvo que la actuación del Ministerio Público Fiscal (MPF) fue insuficiente frente a las reiteradas denuncias radicadas por su hija desde 2022. La comisión legislativa, sin embargo, concluyó que los argumentos expuestos en la solicitud no alcanzaban para activar el mecanismo de remoción previsto en el artículo 11 de la Ley 8198.
La reunión estuvo encabezada por el presidente subrogante de la legislatura, Sergio Mansilla, y contó con la presencia de los legisladores Aldo Salomón, Rodolfo Ocaranza, Sara Assán, Tulio Caponio, Paula Galván, Mario Leito, Roberto Moreno, Leopoldo Rodríguez, Francisco Serra, Eduardo Verón Guerra y Claudio Viña. Tras analizar el caso, el cuerpo resolvió descartar el pedido de Juicio Político y dispuso el cierre formal de las actuaciones.
Los fundamentos de la denuncia
Acompañada por la abogada Patricia Neme, Mirta Giménez había afirmado que Karla presentó “seis denuncias formales” contra su ex pareja, Diego Zerda, con pruebas que –según señaló– demostraban un “acoso sistemático” y un “riesgo de vida inminente”. En su presentación, sostuvo que los fiscales que intervinieron en la causa dispusieron archivos sucesivos y desestimaron las solicitudes de detención, incluso cuando Zerda habría violado medidas de restricción.
Giménez responsabilizó a Jiménez, como jefe de los fiscales, por lo que definió como una falla institucional. “Karla ha sido silenciada por la inacción del MPF, y la responsabilidad de este fracaso recae sobre el ministro fiscal”, planteó en su pedido.
La denunciante enumeró además la cronología de las presentaciones realizadas por su hija: la primera el 3 de marzo de 2022, por lesiones e instigación al suicidio; otra el 7 de abril por la presunta violación de una medida judicial; y nuevas advertencias en mayo del mismo año por incumplimientos de la restricción de acercamiento. Según su testimonio, ninguna de estas instancias derivó en medidas concretas.
Asimismo, señaló que en los registros judiciales figuraban otras denuncias previas contra Zerda, lo que, a su criterio, debió haber motivado una intervención más firme. Aseguró que la falta de respuestas fortaleció el accionar del agresor y derivó en un desenlace trágico.
Con la decisión adoptada por la legislatura, el expediente quedó definitivamente archivado y sin posibilidad de avanzar hacia un proceso de destitución contra Jiménez.