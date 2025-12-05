Rechazaron el pedido de destitución contra Edmundo Jiménez

El planteo había sido presentado por Mirta Isabel Giménez, madre de la víctima, quien sostuvo que la actuación del Ministerio Público Fiscal (MPF) fue insuficiente frente a las reiteradas denuncias radicadas por su hija desde 2022. La comisión legislativa, sin embargo, concluyó que los argumentos expuestos en la solicitud no alcanzaban para activar el mecanismo de remoción previsto en el artículo 11 de la Ley 8198.