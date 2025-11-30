Incendio fatal en Hong Kong: la cantidad de muertos asciende a 146 y no se descartan más víctimas

El incendio se declaró el miércoles por la tarde por causas aún desconocidas. Las primeras hipótesis apuntan a que el fuego se habría iniciado en las redes de protección que cubrían la obra de renovación y que servían para proteger del polvo y la caída de objetos. Según los bomberos, el fuego se propagó rápidamente debido a las redes, los paneles de espuma y el bambú que se usa en Hong Kong para los andamios.