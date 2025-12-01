Trump confirmó el contacto con Maduro y le ofreció el exilio para frenar una escalada militar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó haber mantenido una conversación telefónica reciente con Nicolás Maduro, en un escenario de máxima tensión bilateral. Al ser consultado sobre el reporte de *The New York Times* que revelaba el contacto, Trump fue escueto a bordo del Air Force One. "La respuesta es sí. No diría que salió bien ni mal. Fue una llamada telefónica", afirmó.
Sin embargo, el trasfondo del diálogo fue revelado por el senador republicano Markwayne Mullin, quien aseguró a CNN que la Casa Blanca puso sobre la mesa una última oferta. "Le dimos a Maduro una oportunidad de irse. Le dijimos que podía irse a Rusia o a otro país", detalló.
La presión de Washington no es solo diplomática. Estados Unidos mantiene un fuerte despliegue antinarcóticos en el Caribe -que incluye un portaaviones- bajo la premisa de que Maduro lidera un cártel de drogas. Además, Trump advirtió recientemente que las operaciones "por tierra" comenzarían "muy pronto" y sugirió considerar el espacio aéreo venezolano como "cerrado en su totalidad".
La respuesta de Caracas: OPEP y retórica de paz
Frente a la amenaza, Maduro buscó internacionalizar el conflicto. A través de una carta leída por la vicepresidenta Delcy Rodríguez ante la OPEP, Venezuela solicitó ayuda formal al bloque petrolero para detener lo que calificó como una "agresión" estadounidense.
"Espero contar con sus mejores esfuerzos para detener esta agresión que amenaza seriamente los equilibrios del mercado energético internacional", escribió Maduro, al advertir que EE.UU. busca apoderarse de las mayores reservas de crudo del mundo mediante una acción militar.
En el plano interno, el mandatario intentó proyectar normalidad. Mientras encabezaba una feria de café con invitados rusos, aseguró que Venezuela es "indestructible e intocable" y prometió, pese a los tambores de guerra, que el país vivirá "las mejores navidades en paz y felicidad".
Tensión en los cielos
La advertencia de Trump sobre el espacio aéreo tuvo efectos inmediatos. Aunque los vuelos en el aeropuerto de Maiquetía operaron con normalidad este fin de semana, se suspendió un programa de repatriación de venezolanos deportados desde EE.UU.
Como contrapartida, el gobierno de Maduro anunció un operativo especial para facilitar el retorno de venezolanos varados en otros países y revocó permisos a aerolíneas que acataron la alerta de Washington, calificando los dichos de Trump como una "amenaza colonialista".