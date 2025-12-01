Trump confirmó el contacto con Maduro y le ofreció el exilio para frenar una escalada militar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó haber mantenido una conversación telefónica reciente con Nicolás Maduro, en un escenario de máxima tensión bilateral. Al ser consultado sobre el reporte de *The New York Times* que revelaba el contacto, Trump fue escueto a bordo del Air Force One. "La respuesta es sí. No diría que salió bien ni mal. Fue una llamada telefónica", afirmó.