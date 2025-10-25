Con la llegada de Grokipedia, Musk quiere liberar de sesgos a la web

El motor de búsqueda contra el que quiere competir es la plataforma colaborativa más usada en el mundo, pero criticada por el empresario desde hace años. Musk se refiere a ella como "Wokipedia" (combinando su nombre con el término "woke", término que se relaciona con la censura) acusándola de tener una ideología progresista o de izquierda en sus editores y contenidos.