Con la llegada de Grokipedia, Musk quiere liberar de sesgos a la web

El magnate de la tecnología tenía planeado lanzar este mes un sitio similar a Wikipedia, la enciclopedia online más usada. Los ajustes retrasaron el estreno.

Hace 1 Hs

Aunque Elon Musk prometió una versión beta de prueba para este mes, la puesta en línea de Grokipedia se retrasó ya que se siguen buscando ajustes para reducir el sesgo y las narrativas políticas en la información generada. Ese es el principal objetivo del empresario: superar con su creación a Wikipedia en términos de amplitud e información neutral. 

El motor de búsqueda contra el que quiere competir es la plataforma colaborativa más usada en el mundo, pero criticada por el empresario desde hace años. Musk se refiere a ella como "Wokipedia" (combinando su nombre con el término "woke", término que se relaciona con la censura) acusándola de tener una ideología progresista o de izquierda en sus editores y contenidos.

Con Grokipedia el sistema analizará contenido existente -incluido el de Wikipedia- y lo reescribirá para eliminar falsedades, corregir medias verdades y agregar contexto transparente, usando Inteligencia Artificial (IA). Pero surge también el interrogante de qué tan imparcial es la idea de Musk porque, si bien romperá con la dependencia de la moderación humana, la "verdad algorítmica" estará filtrada por IA basada en Grok que está desarrollada por la empresa de Musk.

Es por eso que su propuesta deberá lograr equilibrar transparencia, rigor y apertura. El veredicto lo darán los usuarios cuando el gigante tecnológico ponga en línea a Grokipedia.

