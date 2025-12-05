Aníbal Fernández y Jorge Capitanich fueron absueltos en la causa "Fútbol para Todos"

El Tribunal Oral Federal N°1 que llevó adelante el juicio por el manejo de los fondos destinados al programa Fútbol para Todos resolvió absolver a los ex jefes de Gabinete Jorge Capitanich y Aníbal Fernández; al ex titular del COMFER Gabriel Mariotto; a una decena de dirigentes de la AFA y de Futbolistas Argentinos Agremiados, al dar por inválida la acusación presentada por el Ministerio Público Fiscal.