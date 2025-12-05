Aníbal Fernández y Jorge Capitanich fueron absueltos en la causa "Fútbol para Todos"

El Tribunal Oral Federal N°1 que llevó adelante el juicio por el manejo de los fondos destinados al programa Fútbol para Todos resolvió absolver a los ex jefes de Gabinete Jorge Capitanich y Aníbal Fernández; al ex titular del COMFER Gabriel Mariotto; a una decena de dirigentes de la AFA y de Futbolistas Argentinos Agremiados, al dar por inválida la acusación presentada por el Ministerio Público Fiscal.
Los magistrados Ricardo Basílico, Adrián Grumberg y Juan Michilini firmaron la resolución, que fue leída mediante una audiencia virtual. Según indicaron, el planteo fiscal estuvo deficiente desde su formulación y no cumplió con los requisitos necesarios para sostener una acusación en un juicio oral.
La absolución se basó en que el alegato de los fiscales Miguel Osorio y María Andrea Garmendia Orueta “incumplió su deber legal de formular conclusiones debidamente motivadas y técnicamente individualizadas respecto de cada uno de los hechos y personas imputadas”. Así lo expresaron los jueces en la lectura del fallo, en la que afirmaron que la acusación “no valoró la prueba del juicio”.
En su resolución, los jueces señalaron que la actuación fiscal incurrió en una “violación directa del principio de congruencia”, ya que no se precisó la plataforma fáctica imputada ni su correlato normativo. Esto, afirmaron, impidió el control judicial y obstaculizó el derecho de defensa.
También consideraron que la valoración de la prueba fue “arbitraria”, con “ausencia de análisis crítico y razonado de los elementos incorporados al debate”, y sin un “hilo argumental mínimo” que explicara la tesis acusatoria.
Las falencias fueron tan profundas que, para el Tribunal, el alegato se volvió “jurídicamente inexistente”. Según remarcaron, no cumplió con requisitos esenciales del Código Penal y presentó tantos déficits que “priva al alegato de eficacia jurídica”, motivo por el cual se declaró su nulidad. En consecuencia, el Tribunal quedó imposibilitado de valorar las conclusiones fiscales.
Todos los acusados, finalmente absueltos
Debido a estas deficiencias, “la acusación formulada carece de idoneidad para sostener la pretensión punitiva del Estado”, señalaron los jueces, lo que derivó en la absolución de todos los imputados.
Los absueltos son: Aníbal Fernández, Jorge Milton Capitanich, Gabriel Mariotto, Luis Segura, Miguel Ángel Silva, Rubén Manuel Raposo, Carlos Alberto Pandolfi, Raúl Pagano, Sergio Raúl Marchi, Norberto Francisco Monteleone, Natale Antonio Rigano, Eduardo Fortunato Amirante, Jorge Antonio Galitis y Carlos Daniel Dávola.
También estaban acusados Rafael Armando Savino y José Lemme, quienes fallecieron antes del fallo.