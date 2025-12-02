Esteban Bullrich dijo que quiere ser presidente y pidió terminar con los "héroes de bronce"

“Nuestro país tiene heridas antiguas que no se cierran con discursos ni con decretos, se cierran con almas que se entregan, con corazones que perdonan, con espíritus que dialogan, con líderes que sirven”, indicó en el texto que repuso Bullrich. “Esa es la misión que siento para mí, la que siento para mis hijos, la que siento para cada argentino que cree que todavía es posible construir un país más justo, más fraterno y más humano”, agregó.