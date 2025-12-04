Tragedia de Once: la Corte Suprema rechazó un planteo de Julio De Vido y dejó firme su condena

Tras la resolución del pasado 11 de noviembre, la defensa de De Vido había presentado un pedido de reposición o revocatoria in extremis, alegando la existencia de un "marcado error" que, según su criterio, debía llevar a declarar la causa prescripta. Sin embargo, la Corte respondió que sus decisiones no son susceptibles de revisión por esa vía, “excepto en supuestos de situaciones serias e inequívocas”, lo cual -aclaró- no se verificó en este caso.