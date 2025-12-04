Secciones
Tragedia de Once: la Corte Suprema rechazó un planteo de Julio De Vido y dejó firme su condena

El planteo había sido impulsado por los abogados del ex funcionario con el objetivo de anular la condena que lo consideró partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Hace 1 Hs

Un duro revés sufrió este jueves el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) desestimó el recurso de reposición presentado por la defensa y dejó definitivamente firme la condena a cuatro años de prisión por su responsabilidad en la tragedia de Once.

El planteo había sido impulsado por los abogados del ex funcionario con el objetivo de anular la condena que lo consideró partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Desde este jueves, la pena quedó firme.

En el fallo, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti declararon “inadmisibles” los recursos tanto de la fiscalía como de la defensa, y ratificaron la pena de cuatro años de prisión junto con la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Tras la resolución del pasado 11 de noviembre, la defensa de De Vido había presentado un pedido de reposición o revocatoria in extremis, alegando la existencia de un "marcado error" que, según su criterio, debía llevar a declarar la causa prescripta. Sin embargo, la Corte respondió que sus decisiones no son susceptibles de revisión por esa vía, “excepto en supuestos de situaciones serias e inequívocas”, lo cual -aclaró- no se verificó en este caso.

La primera condena contra De Vido se remonta a 2018, cuando el Tribunal Oral Federal 4 lo responsabilizó por no ejercer el debido control sobre los fondos asignados a la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA). En ese proceso fue absuelto por el cargo de estrago culposo, pero la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la sentencia por administración fraudulenta.

Posteriormente, la Corte Suprema avaló la responsabilidad penal del exministro, aunque ordenó dictar nuevamente la pena. Fue entonces cuando Casación fijó el cumplimiento de cuatro años de prisión, decisión que fue apelada por todas las partes y finalmente ratificada por el máximo tribunal el 11 de noviembre.

