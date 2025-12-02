Petri defendió la designación de Presti en Defensa: "A los kirchneristas les gustaba poner montoneros"

Tras la polémica que se generó, Luis Petri respaldó públicamente la designación del jefe del Ejército, Carlos Presti, como nuevo ministro de Defensa. “A los kirchneristas les gustaba poner Montoneros, a nosotros nos gusta poner militares”, sostuvo.
En declaraciones a la prensa, el diputado electo destacó el recorrido de Presti dentro de la fuerza y su vínculo con la actual gestión. “Nosotros nos sentimos orgullosos de que un militar, un Teniente General como Carlos Alberto Presti, quien nos acompañó desde el 10 de diciembre como jefe del Ejército, hoy se haga cargo del Ministerio de Defensa”, afirmó.
“Sin lugar a dudas, a los kirchneristas les gustaba otro perfil, les gustaba poner Montoneros, a nosotros nos gusta poner militares”, agregó. Con esa frase apuntó de manera indirecta a la ex ministra de Defensa Nilda Garré, a quien varios señalamientos la vinculan con aquella organización, algo que ella ha negado reiteradamente en entrevistas.
Petri también defendió la presencia de integrantes de las Fuerzas Armadas en áreas de gestión. “Mucho de mi equipo de gestión eran militares” y “no hay ningún tipo de incompatibilidad”, explicó. “Al contrario, -los militares- pueden y deben participar en los procesos decisionales y el Comandante en jefe (Javier Milei) así lo ha dispuesto”, agregó.
Quién es Carlos Alberto Presti, el primer militar que encabezará Defensa desde 1983
Nacido el 23 de junio de 1966 en la Ciudad de Buenos Aires, Carlos Alberto Presti inició su carrera militar en 1984, cuando ingresó al Colegio Militar de la Nación. Se graduó como subteniente de Infantería en diciembre de 1987, integrando la promoción 118.
Sus más de 40 años de servicio se desarrollaron entre destinos operativos, espacios académicos y funciones de comando de alto nivel. Se especializó como Oficial de Estado Mayor del Ejército y obtuvo el título de Licenciado en Estrategia y Organización en la Escuela Superior de Guerra. A esa formación sumó capacitación en Recursos Humanos, un área clave para la gestión de estructuras complejas y la conducción de personal.
Presti sirvió en unidades emblemáticas, como el Regimiento de Infantería de Montaña 10 en Neuquén, compañías de comandos y un regimiento mecanizado, donde acumuló experiencia en despliegues y operaciones de diversa naturaleza.
Su carrera también incluye antecedentes internacionales. Fue instructor en Perú y comandante del Batallón Conjunto Argentino Haití 18, como parte de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), experiencia que lo integró al trabajo en entornos multinacionales y a la cooperación internacional en materia de defensa.
El 10 de enero de 2024 asumió como jefe del Estado Mayor General del Ejército, uno de los cargos máximos dentro de la fuerza, en reemplazo del general Guillermo Pereda. Desde ese puesto se convirtió en una figura central en la conducción del Ejército durante el primer año de gestión de Javier Milei.
Su pase al Ministerio de Defensa implica dejar la estructura militar para asumir un rol político de alcance nacional. Como ministro, deberá administrar los recursos del área, fijar lineamientos estratégicos, coordinar la relación entre las Fuerzas Armadas y el Gobierno, y profundizar la inserción internacional del país en materia de defensa.