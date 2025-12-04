Cristina Kirchner apeló el endurecimiento de su arresto domiciliario, tras la reunión con economistas

En su apelación, el abogado Carlos Beraldi no solo atacó estas restricciones, sino que también impugnó el decomiso de 20 propiedades de la ex presidenta. La defensa sostiene que el verdadero motivo detrás de las nuevas reglas es político, dado que en la reunión cuestionada se debatían críticas al plan económico nacional. El expediente ahora viaja a la máxima instancia penal, donde los jueces Borinsky, Hornos y Barroetaveña tendrán la última palabra.