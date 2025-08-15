 El mercado de las motos usadas: las transferencias aumentaron un 15% en julio
El mercado de las motos usadas: las transferencias aumentaron un 15% en julio

En el séptimo mes de 2025, fueron transferidos 41.318 motovehículos en el país.

La División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) informó que en julio de 2025 se registró un total de 41.318 unidades transferidas, lo que evidenció una baja interanual en el nivel de actividad del 5%, ya que en julio del año pasado se habían registrado 43.576. 

Además, se observó una suba del 15% debido a que en el pasado mes de junio se habían registrado 35.901 unidades. De esta forma, el acumulado de los siete meses trascurridos del año fue de un total de 289.800 transferencias, un 11% más que las 261.589 del mismo periodo de 2024.

El análisis de los datos refleja que la marca que sigue liderando el mercado del usado con comodidad es Honda, con el 33% de las operaciones, triplicando a Yamaha con un 11%, que supera con amplitud a Motomel, con 9%, y a Zanella con el 7%. 

En la quinta posición, con el 6%, quedó Corven, seguida muy de cerca por Gilera y Bajaj, ambas con 5%.

En cuanto al modelo más patentado lidera Honda con comodidad el primer puesto con la histórica Honda Wave 110 S, que acumuló 2.681 unidades, seguida ahora por la Gilera Smash, que con 1.471 se consolida segunda, puesto que ocupa desde abril, y deja a la Honda XR 150L, con 1.280, en la tercera posición. 

En el cuarto puesto se mantuvo, por cuarto mes consecutivo, la Motomel B110, con 1.272, y continua dentro  del top five por tercer mes, la Honda XR 250 Tornado, con 1.097 unidades transferidas.

