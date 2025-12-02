Regulación de plataformas: la capital tucumana podrá poner cupos a las motos de transporte

También hay un apartado que se refiere a las motos que provengan de otros municipios. Según el dictamen elaborado por la comisión que dirige José María Franco (PJ), “toda motocicleta habilitada en otras jurisdicciones solo podrá transitar y dejar pasajeros cuyo viaje se haya iniciado fuera del municipio”. Esto significa que un conductor de una ciudad aledaña solo podrá atravesar la Capital o llegar a ella como destino, y no podrá “en ningún caso aceptar viajes mediante plataformas digitales con origen en San Miguel de Tucumán ni operar como servicio de traslado desde el municipio hacia otras jurisdicciones”.