Regulación de Uber, DiDi y Cabify en la capital: "Todo lo que se pide va en línea con la seguridad"

“No pedimos nada descabellado”

El concejal detalló los requisitos que deberán cumplir quienes presten el servicio, y sostuvo que todos responden al sentido común. “Estamos pidiendo un carnet profesional, un seguro acorde, que no tengan antecedentes penales ni estén en el registro de agresores sexuales, y que el vehículo esté en condiciones. Son cuestiones básicas. Hoy, cuando pedís un viaje, no tenés garantía de que todo esto exista”, argumentó.