Regulación de Uber, DiDi y Cabify en la capital: "Todo lo que se pide va en línea con la seguridad"

La sesión de ayer en el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán dejó dos definiciones clave: la regulación de las aplicaciones de transporte y la actualización del boleto del colectivo. Para Alfredo Terán, concejal de Fuerza Republicana, los cambios aprobados significan “una ordenanza moderna, clara y necesaria”.
En una charla con LA GACETA, el edil aseguró que quedó conforme con el resultado del debate sobre Uber, DiDi y Cabify. “Venimos trabajando hace muchísimo tiempo con el tema plataformas. Era un asunto que se venía demorando, pese a existir dictámenes. Esta ordenanza está bien estructurada y, sobre todo, parte de un concepto: el que manda es el usuario”, remarcó.
El edil explicó que el nuevo marco regulatorio no altera la esencia del servicio que utilizan miles de tucumanos. “El usuario no va a notar diferencias. Va a seguir pactando su tarifa, no habrá cupos y la cantidad de autos la va a marcar el mercado. El uso seguirá siendo exactamente igual”, afirmó.
Para Terán, la discusión que sí era urgente tenía que ver con la seguridad. “Nos interesa que la gente pueda elegir cómo trasladarse. Si el sistema funciona y la gente lo elige, nuestra obligación como concejales es garantizar seguridad”, señaló.
“No pedimos nada descabellado”
El concejal detalló los requisitos que deberán cumplir quienes presten el servicio, y sostuvo que todos responden al sentido común. “Estamos pidiendo un carnet profesional, un seguro acorde, que no tengan antecedentes penales ni estén en el registro de agresores sexuales, y que el vehículo esté en condiciones. Son cuestiones básicas. Hoy, cuando pedís un viaje, no tenés garantía de que todo esto exista”, argumentó.
Además, negó que la ordenanza tenga fines recaudatorios. “Lo único que establece es que la plataforma -como cualquier empresa- deberá tributar lo que corresponda. No se le pide al trabajador que tribute, sino a la empresa”, insistió.
El debate por las motos
Terán reconoció que el transporte de pasajeros en moto generó dudas durante el tratamiento del proyecto. “Comparto que es una salida laboral importantísima, pero de mínima tengo que pedirle a la persona que va a trabajar que cumpla con requisitos lógicos”, expresó.
Sobre la cilindrada y las condiciones técnicas de las motos, adelantó que los detalles quedarán para la reglamentación del Ejecutivo. “Hay cuestiones técnicas donde ellos tienen mejores herramientas”.
También pidió a los trabajadores que respeten las normas de tránsito. “Es preocupante lo que se ve en la calle. Hay que poner foco ahí”, advirtió.
Actualización del boleto urbano
Durante la misma sesión, el Concejo aprobó la actualización del boleto del transporte urbano. Terán votó a favor y justificó su decisión. “No es un aumento por encima de nada, es una actualización tarifaria. Hacía 15 meses que no se tocaba la tarifa y salió muy por debajo de lo que pedían los empresarios”, dijo.
Aunque reconoció que el servicio es “absolutamente malo”, consideró que la actualización era necesaria para evitar un colapso. “Si seguíamos con la tarifa de $450, hoy no tendríamos transporte. Hay gente que no tiene otra opción para moverse”, sostuvo.
Para el edil, el próximo paso es avanzar hacia un nuevo sistema. “Este esquema ha fracasado. Hay que debatir la licitación, definir qué servicio queremos y cuál podemos pagar. Eso tiene que empezar ya”, concluyó.