Concejales de la Capital reafirmaron que la regulación de las apps de transporte es un hecho

La sesión parlamentaria de hoy en el Concejo Deliberante capitalino era -como muchos repitieron- “un trámite más”; una mera aprobación de la extensión del período ordinario. Sin embargo, el conflicto irresuelto por la regulación de las plataformas electrónicas se coló en los discursos. Entre disculpas y argumentos, los ediles prometieron que el tratamiento de la norma que busca ordenar la situación de los taxis y de los choferes particulares no se extenderá más allá de diciembre.
Por unanimidad el cuerpo que preside Fernando Juri votó a favor de sesionar hasta el 23 del próximo mes para llevar al recinto tres cuestiones:el marco normativo para las apps de transporte, el Presupuesto municipal 2026 y el aumento del boleto de colectivos que solicitó la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat).
El presidente de la comisión de Transporte, el oficialista José María Franco, se refirió al extenso debate que se generó en torno a la actividad de las empresas como Uber, Cabify o Didi. “Quiero hacer públicas las disculpas porque la comisión que presido todavía no pudo determinar un dictamen”, manifestó. Sin embargo, aseguró que los tiempos obedecen “al compromiso tomado por el Concejo de tener una norma abarcadora que contemple todos los puntos de vista”, y agradeció el aporte de los ediles que en las últimas semanas se abocaron especialmente al estudio de la futura ordenanza.
Emiliano Vargas Aignasse (Peronismo de la Capital) aportó que la presión para dar respuesta a la situación podría haber resultado en un tratamiento a la ligera, que luego deba reformarse, pero celebró que “ha primado la lógica, y más allá de las diferencias políticas o de técnica legislativa, hay muchos concejales que cedieron posiciones para hacer la mejor norma”.
En el mismo sentido se expresó el radical Gustavo Cobos. “Cuando lo analizamos, el debate tiene consecuencias inquietantes. Decir ‘que el Estado no se meta para nada’ y que dejemos esta actividad sin ningún tipo de regulación tiene consecuencias positivas y negativas; dejar de lado lo que está pasando con los taxis, también; abordar cada uno de los temas y ver qué naturaleza jurídica les damos, también”, señaló.
En tanto, el representante del bloque Libres del Sur, Gastón Gómez, remarcó que la problemática por la coexistencia de las plataformas digitales y el Servicio Único de Transporte Público de Pasajeros en Automóvil (Sutrappa) se ha mantenido bajo estudio por los últimos dos años y que “es un tema de agenda que se ha ido profundizando producto de la dinámica de las aplicaciones”.
Situación social
Algunos ediles coincidieron en que el uso de las plataformas electrónicas excede a una cuestión de movilidad urbana, sino que responde a una problemática social. “Hay una razón social que viene íntimamente relacionada, que tiene que ver con los trabajadores del volante que eligieron esta actividad para mejorar sus ingresos en una situación económica muy difícil”, dijo Carlos Arnedo (Acción Vecinal); y Carlos Ale (Partido por la Justicia Social) aseveró: “estamos tratando de realizar nuestra tarea con la mayor responsabilidad posible, sobre temas que tienen que ver con el escenario social y económico que afecta a muchas familias, y sabiendo que las decisiones que se toman en este recinto repercuten después en toda la Provincia”.
Aumento de boleto
El concejal Federico Romano Norri (Unión Cívica Radical) insertó otro tema pendiente de la problemática del transporte: el aumento solicitado por Aetat. “El pedido proviene de los sectores empresariales en función del contexto inflacionario que atraviesa el país, y justamente, siendo menor a la inflación interanual, es que seguro la mayoría va a acompañar. Nosotros tenemos que aplicar la legislación conforme a derecho, pero no con eso estamos prestando conformidad de que el servicio sea bueno”, planteó.
El presidente del Concejo brindó más detalles sobre la suba en conferencia de prensa. “La inflación interanual la tenemos calculada en el 34-35%, y si vamos a un incremento del 30% estaríamos hablando de un boleto de $1.250 cuando estamos en $950. Y así, en el orden tarifario del país, quedaríamos aproximadamente en el puesto 15”, mencionó Juri.
Dar respuesta
La sesión parlamentaria se completó con la alocución de otros cuatro concejales. El radical José María Canelada evaluó que la situación del transporte “exige una respuesta estatal” que debe ser transversal y contundente para que perdure en el tiempo. “Esto no significa que pretendemos satisfacer por igual todas las demandas sociales, eso es imposible. No existe decisión estatal que conforme de la misma manera a todas las partes interesadas, pero sí creemos que debemos ser garantes de un proceso que sea democrático y transparente”, advirtió.
Alfredo Terán de Zavalía, de Fuerza Republicana (FR), habló del trabajo en la comisión de Transporte, de la que es miembro. “Hace varias semanas venimos en forma diaria y por muchas horas dando el debate de problemáticas que son muy importantes para el vecino;esto tiene que salir bien”, subrayó.
Asimismo, el concejal Leandro Argañaraz (UCR) enunció que “se está avanzando en una normativa que, desde el punto de vista técnico, va a intentar mantener el nivel que amerita el tratamiento de una problemática crucial para los tucumanos”, escuchando “las distintas voces y considerando a todas las personas que puedan verse afectadas”.
El edil oficialista Gonzalo Carrillo Leito felicitó el trabajo que viene realizando el cuerpo de concejales y aseguró que “hubo muchísimas presiones de muchos sectores y hemos estado a la altura de las circunstancias”. “Estoy convencido de que va a ser una normativa que aborde todas las problemáticas del caso y va a ser un ejemplo”, cerró.
Opiniones municipales: Chahla y Nieva apoyaron la regulación
En la Municipalidad capitalina siguen de cerca el debate sobre las apps de transporte. La intendenta, Rossana Chahla, aseguró que “es una realidad y un trabajo” y que, como sucede en muchas provincias, “tienen que convivir todos los sistemas”. En tanto, el secretario de Movilidad Urbana, Benjamín Nieva, consideró necesaria la regulación para garantizar la seguridad vial en la ciudad, y celebró la urgencia del Concejo Deliberante en resolver la problemática. “Sí creo que debemos ser abarcativos desde una Legislatura provincial con una normativa clara que regule estas aplicaciones”, agregó.
Planeamiento urbano: se empieza a trabajar en la reforma
En el recinto, el concejal Facundo Vargas Aignasse (Peronismo de la Capital) anunció que el 22 de diciembre se pondrá en funcionamiento la comisión que llevará adelante la reforma del Código de Planeamiento Urbano de San Miguel de Tucumán. Si bien los ediles y funcionarios del Ejecutivo municipal ya han empezado a analizar los ejes de una futura actualización de la normativa, ese día se hará la presentación oficial. “Vamos a dar inicio a un trabajo profundo, invitando a todos los sectores involucrados, y cada uno aportará su mirada”, señaló Fernando Juri, presidente del Concejo Deliberante.