Concejales de la Capital reafirmaron que la regulación de las apps de transporte es un hecho

Situación social

Algunos ediles coincidieron en que el uso de las plataformas electrónicas excede a una cuestión de movilidad urbana, sino que responde a una problemática social. “Hay una razón social que viene íntimamente relacionada, que tiene que ver con los trabajadores del volante que eligieron esta actividad para mejorar sus ingresos en una situación económica muy difícil”, dijo Carlos Arnedo (Acción Vecinal); y Carlos Ale (Partido por la Justicia Social) aseveró: “estamos tratando de realizar nuestra tarea con la mayor responsabilidad posible, sobre temas que tienen que ver con el escenario social y económico que afecta a muchas familias, y sabiendo que las decisiones que se toman en este recinto repercuten después en toda la Provincia”.