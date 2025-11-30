Estos tres alimentos son más saludables congelados que frescos, según una nutricionista

No siempre resulta más apropiado elegir alimentos frescos. Una de las razones principales es que su precio en el mercado puede ser superior al de sus equivalentes congelados. Estos productos congelados son una vía barata y viable para integrar opciones sanas a la dieta, ofreciendo un nivel de nutrición que no desmerece el de los alimentos que no han pasado por el proceso de congelación. La experta en nutrición Rhiannon Lambert incluso sugiere que algunos platos son preferibles en su presentación congelada.