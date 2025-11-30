Estos tres alimentos son más saludables congelados que frescos, según una nutricionista

Los alimentos frescos son más saludables que aquellas versiones que vienen envasadas o congeladas. Sin embargo, no en todos los casos esta particularidad se cumple, según expertos. Existen comidas que en su versión helada pueden ver potenciados sus beneficios, conservando aún más su calidad nutricional.
No siempre resulta más apropiado elegir alimentos frescos. Una de las razones principales es que su precio en el mercado puede ser superior al de sus equivalentes congelados. Estos productos congelados son una vía barata y viable para integrar opciones sanas a la dieta, ofreciendo un nivel de nutrición que no desmerece el de los alimentos que no han pasado por el proceso de congelación. La experta en nutrición Rhiannon Lambert incluso sugiere que algunos platos son preferibles en su presentación congelada.
Los alimentos que son mejores frescos que congelados, según una nutricionista
La experta señala que existe una gran discrepancia entre cómo perciben los consumidores la calidad de los alimentos congelados y su calidad real, resaltando los estereotipos negativos que a menudo se asocian a estos productos. Al congelarse, los alimentos logran mantener su valor nutricional, su textura y su estructura por un período más largo, lo que permite su posterior consumo.
Existe una lista de alimentos que en su versión helada resultan más beneficiosos y saludables que consumidos frescos. Estos son:
Brócoli: en términos de nutrientes, el brócoli puede retener las vitaminas y los antioxidantes esenciales, preservándolos durante más tiempo cuando se congelan. En comparación con el brócoli fresco, el congelado suele contener más riboflavina (vitamina B2), que es crucial para la salud digestiva y la función cerebral, reseña.
Espinaca: esta verdura congelada “mantiene la vitamina C y el folato intactos durante más tiempo, conservando su valor nutricional durante meses”. Además, es rica en vitaminas K, C, calcio y ácido fólico, este último favorece la división celular y ayuda a prevenir defectos de nacimiento durante el embarazo. A diferencia de las espinacas congeladas, las frescas tienen una vida útil notoriamente corta, ya que se marchitan y pierden nutrientes.
Maíz tierno: el maíz congelado contiene más vitamina C que el maíz fresco. “El maíz dulce fresco también pierde hasta el 50% de su contenido de azúcar dentro de las 12 horas siguientes a su recolección, lo que hace que el congelado sea una opción mucho más sabrosa”, explica Lambert al Daily Mail.