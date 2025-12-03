¿Dónde deberías invertir para ganar en dólares sin necesidad de comprarlos?

CEDEARs: dolarización sin comprar billetes

Los Certificados de Depósito Argentinos (CEDEARs) constituyen la herramienta más popular para dolarizar el capital sin adquirir dólares físicos. Estos certificados representan acciones de compañías que cotizan en Wall Street, pero se negocian en pesos dentro de la Bolsa local. Su principal atractivo reside en su vínculo directo con el tipo de cambio financiero (CCL); si este sube, el valor del CEDEAR también aumenta, incluso si la acción original mantiene su precio en Estados Unidos. Este mecanismo brinda una cobertura cambiaria automática y permite acceder a empresas globales como Apple o Tesla con montos iniciales pequeños.