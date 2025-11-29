Estas son las mejores proteínas listas para usar: las comidas que te salvan la semana y el bolsillo

La ingesta adecuada de proteínas es clave, especialmente porque ayuda a mantener la masa muscular a medida que envejecemos. Como regla general, la base para los adultos sedentarios es consumir 0,8 gr de proteína por kg de su propio peso corporal al día. Pero si sos una persona muy activa o un atleta, esa necesidad puede aumentar significativamente, requiriendo entre 1,6 y 2,2 gr por kg de peso corporal. Para cumplir este objetivo, los expertos recomiendan consumir al menos 20 a 30 gr de proteína por comida.