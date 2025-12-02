Tres sabores de helados naturales frutales, ricos en proteína y sin azúcar

Cortar una banana en rodajas, llevarlas a un recipiente con tapa y congelarlas durante toda una noche. Al día siguiente, retirarlas del freezer y procesarlas con la minipimer o una licuadora. Agregar una cucharada sopera de proteína sabor vainilla y un chorrito de leche y volver a batir. Picar o rallar una barra de chocolate 70% cacao y una cucharada grande de dulce de leche. Mezclar con movimientos envolventes con una espátula o cuchara semi plana y llevar a la heladera por una hora más antes de servir.