Tres sabores de helados naturales frutales, ricos en proteína y sin azúcar

Un ingrediente clave aporta nutrientes a esta receta pero puede ser reemplazado por otro fácil de conseguir.

La clave para preparar estos helados está en una buena refrigeración. La clave para preparar estos helados está en una buena refrigeración. Foto: TikTok/being.healthyy
Hace 1 Hs

Los postres cambian de una temporada a otra, ya sea por tendencias, por disponibilidad de ingredientes o por la temperatura de cada estación. Con la llegada de diciembre y las primeras temperaturas altas, el helado empieza a posicionarse no solo como uno de los favoritos de todos los grupos, sino también como el más consumido, porque ayuda a combatir el calor y genera sensación de frescura.

Cómo preparar el helado keto de chocolate que es furor: sin leche, sin azúcar y listo en minutos

La influencer Micaela Hernández compartió la receta que usa para preparar sus propios helados naturales en el verano. Se trata de un postre que acepta diferentes versiones por su facilidad para modificar y reemplazar ingredientes. En su cuenta de TikTok –@being.healthyy–, promueve un estilo de vida saludable y enseña a cocinar con pocos ingredientes.

Desde allí, compartió el paso a paso para hacer un solo tipo de helado fácil, cremoso y saludable pero con tres sabores distintos. Un plus de esta receta es que no lleva más azúcar que la de la fruta, por lo que son aún más beneficiosos para la salud.

Helado rico en proteínas y sin azúcar

Para preparar este helado necesitarás, en primer lugar, tres tipos diferentes de frutas. Hernández utilizó para su preparación banana, frutos rojos y mango y con cada uno preparó un sabor distinto. Además, utilizó una barra de chocolate amargo 70% cacao, tres cucharadas de mermelada y una cucharada de dulce de leche. Para aportar nutrientes, agrega un ingrediente: la proteína en polvo. Pero, quienes no tengan o prefieran no utilizarla, pueden utilizar leche en polvo.

Helado de banana

Cortar una banana en rodajas, llevarlas a un recipiente con tapa y congelarlas durante toda una noche. Al día siguiente, retirarlas del freezer y procesarlas con la minipimer o una licuadora. Agregar una cucharada sopera de proteína sabor vainilla y un chorrito de leche y volver a batir. Picar o rallar una barra de chocolate 70% cacao y una cucharada grande de dulce de leche. Mezclar con movimientos envolventes con una espátula o cuchara semi plana y llevar a la heladera por una hora más antes de servir.

Helado de mango

Lavar, pelar el mango y cortarlo en cubitos. Congelarlos por una noche en un recipiente con tapa. Al día siguiente, retirar del freezer y agregar una cucharada sopera de proteína sabor vainilla o de leche en polvo. Procesar con minipimer o licuadora. Se pueden agregar pequeños cubitos de mango. Dejar reposar nuevamente en la heladera o en el freezer hasta que adopte la consistencia de helado y estará listo para servir.

Helado de frutos rojos

Tomar dos puñados de frutos rojos congelados o congelarlos en caso de que no estén helados. Agregarles proteína sabor vainilla y un chorrito de leche y procesar todo junto. Congelar nuevamente durante toda una noche. Procesar por última vez agregando una cucharada de mermelada del sabor elegido. Llevar una hora más a la heladera y listo.

