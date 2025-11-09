Secciones
Los cinco pantalones que serán tendencia durante el verano de 2026

Desde Europa llega la ultima moda para el verano argentino.

Hace 1 Hs

Con la llegada de la primavera y el verano a la Argentina, las pasarelas y el street style replican las tendencias de moda vistas en Europa y Estados Unidos. Esta temporada, los pantalones ganan protagonismo y se convierten en una opción fresca, elegante y versátil. El largo es la elección perfecta para quienes lo prefieren incluso en los días más calurosos.

Adiós a las modas 2025: la lista de tendencias que desaparecen el próximo año

Aunque el clima invita a shorts, vestidos y polleras, muchas personas optan por prendas largas por motivos de elegancia, y presentación, por comodidad o simplemente por estilo. En esa línea, repasamos los cinco pantalones que marcarán la temporada primavera-verano 2025.

Cinco pantalones que serán tendenca en el verano de 2025

1. Pantalones bombacho

Livianos, amplios y con caída fluida, los pantalones bombacho regresan con fuerza. Son ideales para las noches templadas, se adaptan a todo tipo de cuerpo y combinan bien con tops ajustados o camisas livianas. Los géneros más buscados son el lino, el algodón y las mezclas naturales.

2. Balloon jeans

Este modelo de jean con forma redondeada y corte wide se impone como un básico de verano. Favorecen todo tipo de figura y aportan un aire relajado pero moderno. Se llevan con sandalias planas, zapatillas o tacos bajos, y aparecen en versiones de denim claro, blanco o gastado.

3. Pantalones pijameros

Cómodos, frescos y con mucho estilo, los pantalones pijameros se consolidan como el gran trend del 2025. Con estampados suaves o en tonos neutros, son ideales para looks diurnos y nocturnos. Su caída fluida los convierte en una prenda clave para quienes buscan elegancia sin resignar confort.

4. Pantalones print

Los estampados animales siguen marcando tendencia. En especial, los prints de serpiente y vaca, que dominan esta temporada. En telas livianas y cortes amplios, se transforman en piezas llamativas para quienes se animan a un look más audaz.

5. Pantalón culotte

De inspiración palazzo pero con largo más corto, el culotte regresa como sinónimo de frescura y estilo. Su tiro alto y corte recto estilizan la figura, mientras que su versatilidad permite combinarlo tanto con blusas de lino como con remeras básicas o tops. Una opción ideal para el trabajo o salidas de día.

Chau riñonera: la prenda que será tendencia en el verano 2026 y pocos los saben

¿Por qué se recomienda poner una hoja de laurel en el lavarropas?

Decathlon llega a la Argentina: ¿cuánto costará la ropa deportiva de la cadena francesa?

