El jueves, sesión clave en el Concejo: definen si el boleto de colectivo en la capital pasará a costar $1.250

El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán se prepara para una sesión clave en la que no solo quedará establecida la reglamentación del funcionamiento de Uber -tanto para autos como para motos- sino que, además, se debatirá el aumento del boleto de colectivo y otros cambios estructurales del sistema de transporte.
El concejal Federico Romano Norri confirmó a LA GACETA que la ciudad “necesitaba darle un marco normativo a las plataformas digitales”, un proceso que, según explicó, llevó meses de trabajo y negociación entre distintos bloques.
“Ya veníamos trabajando en la modalidad auto. La idea era avanzar por etapas, pero finalmente decidimos unificar ambos dictámenes e incorporar también el pedido de aumento del transporte público”, señaló.
Uno de los puntos más sensibles del debate fue la necesidad de definir si Uber debía incorporarse al régimen de Sutrappa, el sistema que regula a los taxis. “No sabíamos si extinguir o no Sutrappa generaría consecuencias legales”, explicó. Finalmente, acordaron una solución intermedia:
“Decidimos incorporar el transporte privado por plataformas digitales dentro del régimen, pero con control público”, dijo.
La principal diferencia estará dada por la tarifa. En las plataformas, el costo seguirá regulado por la oferta y la demanda; en los taxis, el valor continuará siendo fijado por el Concejo Deliberante. Además, los taxis pueden levantar pasajeros en la vía pública; los conductores de apps solo podrán hacerlo mediante pedido digital.
Romano Norri insistió en que la nueva regulación no encarecerá el servicio para los usuarios. “La tributación será del 1,25% al 3%, pero la pagarán directamente las empresas como agentes de retención. El usuario no verá ningún cambio en la tarifa”, sostuvo.
Uber Motos
Uno de los debates más fuertes giró en torno a las motos, un servicio cuyo uso creció rápidamente en la ciudad. Se discutió la posibilidad de establecer cupos, pero finalmente se descartó. “Hubo acuerdo unánime en no cupificar ni fijar tarifa mínima o máxima”, explicó el edil.
El Ejecutivo municipal será el encargado de definir la reglamentación final, incluyendo detalles como colores o distintivos obligatorios en las motocicletas.
En materia de seguridad, el concejal aclaró que el objetivo fue proteger al pasajero; y detalló qué deberán tener los conductores:
Carnet profesional obligatorio.
Certificado de buena conducta.
Certificado de no reincidencia.
Registro de no agresores sexuales.
Vehículos de 110 cc en adelante y con antigüedad no mayor a 13 años.
Para autos, el coche debe ser sedán de cuatro puertas.
Aumento del boleto: hasta $1.250
El concejal confirmó que el aumento del boleto será el tercer tema de la sesión. El sector empresarial pidió una suba de $1.500, pero el dictamen que se llevará al recinto no superará los $1.250.
“La inflación interanual de octubre a octubre es del 37%. Nosotros aplicamos un 32%, que consideramos más racional”, explicó. Y aclaró su postura: “Ningún concejal está conforme con votar un aumento. Pero todos los bienes y servicios del país aumentan. El sistema actual está colapsado y por eso debe licitarse.”
Romano Norri volvió a insistir en la necesidad de crear un mecanismo automático de actualización, para evitar que los aumentos se conviertan en una disputa política permanente: “El concejal no tiene que ser el verdugo de la sociedad. Si la inflación es del 2% mensual, hay que sincerar la tarifa de manera previsible.”