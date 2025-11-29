Secciones
Política

Ernesto Nagle: “El Concejo decidió tomar la posta en la agenda pública en la Capital”

El edil se refirió a la problemática de las plataformas digitales. “Después de 20 años, se está definiendo un sistema de transporte nuevo”, aseguró.

Ernesto Nagle Ernesto Nagle
Hace 10 Hs

El presidente de la bancada peronista en el Concejo Deliberante, Ernesto Nagle, defendió en la sesión parlamentaria de ayer el trabajo del cuerpo en torno a la problemática de las apps de transporte, que estaría próxima a debatirse en el recinto.

“La decisión que se está tomando en lo legislativo y lo político es enorme; después de 20 años, se está definiendo un sistema de transporte nuevo en San Miguel de Tucumán con todos adentro, buscando los equilibrios”, sostuvo. Ayer, los concejales aprobaron la extensión del período de sesiones ordinarias hasta el 23 de diciembre.

Nagle mencionó que el municipio venía de atravesar un conflicto en el sistema de transporte público de colectivos, y aseguró que “ahí se decidió tomar la posta en la agenda pública de la Capital, y en la Provincia, porque lo que se hace norma en San Miguel de Tucumán se replica después para todas las ciudades, y decidimos resolver antes de que termine el año la cuestión de las apps”.

La incorporación de autos y motos particulares

Además, el concejal señaló que incorporar en una normativa a los autos y motos particulares y a los choferes del Servicio Único de Transporte Público de Pasajeros en Automóvil (Sutrappa) es un tema complejo y se refirió a las críticas. “Cuando la opinión pública y algunos sectores quieren juzgar a un Concejo que dicen que ‘no trabaja’, muchas veces no dimensionan lo que significa tratar este calibre de normas”, remarcó.

En este sentido, destacó “la grandeza política de los concejales” y del líder del cuerpo, Fernando Juri, a la hora de lograr acuerdos. “Hay compañeros de distintos bloques, de diferentes ideologías, que han presentado sus proyectos y realmente se llegó a plasmar el cómo unificar los criterios, sentarnos uno al lado del otro y buscar consensos para tratar temas tan complejos”, aseveró Nagle.

Por último, el jefe del bloque Peronismo de la Capital reafirmó: “vamos camino, una vez más, a que otra norma de envergadura en la ciudad por este Concejo Deliberante sea por unanimidad”.

El cuerpo parlamentario de San Miguel de Tucumán aspira a alcanzar un dictamen de la comisión de Transporte durante la próxima semana, para poder llevar al recinto un proyecto de regulación de las plataformas digitales que incluya a los autos particulares, a las motos y a los choferes del Sutrappa.

Temas TucumánMunicipalidad de San Miguel de TucumánConcejo Deliberante de San Miguel de TucumánErnesto Nagle
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán: sí a las motos de transporte, pero con requisitos

Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán: sí a las motos de transporte, pero con requisitos

Concejo capitalino: extienden el debate de las apps de transporte para incluir las motos

Concejo capitalino: extienden el debate de las apps de transporte para incluir las motos

Chahla sumó máquinas y pidió a la Nación que reduzca impuestos

Chahla sumó máquinas y pidió a la Nación que reduzca impuestos

Lo más popular
Catalán, sobre la Legislatura: “Hay legisladores con entre 70 y 100 asesores”
1

Catalán, sobre la Legislatura: “Hay legisladores con entre 70 y 100 asesores”

Denunciaron a unos 10 empleados de una estación de servicio de Famaillá
2

Denunciaron a unos 10 empleados de una estación de servicio de Famaillá

Máxima tensión entre EEUU y Venezuela: Donald Trump habló con Nicolás Maduro y le hizo una fuerte advertencia
3

Máxima tensión entre EEUU y Venezuela: Donald Trump habló con Nicolás Maduro y le hizo una fuerte advertencia

Un tucumano desafió a un tifón y corrió hasta que sus pies cambiaron de tamaño en Taiwán
4

Un tucumano desafió a un tifón y corrió hasta que sus pies cambiaron de tamaño en Taiwán

Tucumán bajo alerta meteorológica naranja: a qué hora empezarían las tormentas
5

Tucumán bajo alerta meteorológica naranja: a qué hora empezarían las tormentas

El Gobierno nacional prepara un nuevo achique del Estado: buscan reducir el 10% del personal
6

El Gobierno nacional prepara un nuevo achique del Estado: buscan reducir el 10% del personal

Más Noticias
Macri contó la última charla con su padre: Sos mi primogénito, tenés que ayudarme a que me vaya

Macri contó la última charla con su padre: "Sos mi primogénito, tenés que ayudarme a que me vaya"

Vargas Aignasse cruzó a Lisandro Catalán: “Es un ñoqui de lujo que cobra $140 millones al año en YPF”

Vargas Aignasse cruzó a Lisandro Catalán: “Es un ñoqui de lujo que cobra $140 millones al año en YPF”

El Gobierno nacional prepara un nuevo achique del Estado: buscan reducir el 10% del personal

El Gobierno nacional prepara un nuevo achique del Estado: buscan reducir el 10% del personal

Hugo Moyano reafirmó su poder hasta 2029 en el sindicato de camioneros; sacó a un hijo y puso a otro

Hugo Moyano reafirmó su poder hasta 2029 en el sindicato de camioneros; sacó a un hijo y puso a otro

Renovación de bancas: los 23 senadores electos prestaron juramento

Renovación de bancas: los 23 senadores electos prestaron juramento

Los gremios docentes regresan a las Juntas de Clasificación

Los gremios docentes regresan a las Juntas de Clasificación

Procesan al ex titular de la SAT en una causa por contaminación de 2009

Procesan al ex titular de la SAT en una causa por contaminación de 2009

Catalán, sobre la Legislatura: “Hay legisladores con entre 70 y 100 asesores”

Catalán, sobre la Legislatura: “Hay legisladores con entre 70 y 100 asesores”

Comentarios