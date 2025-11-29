Ernesto Nagle: “El Concejo decidió tomar la posta en la agenda pública en la Capital”

Nagle mencionó que el municipio venía de atravesar un conflicto en el sistema de transporte público de colectivos, y aseguró que “ahí se decidió tomar la posta en la agenda pública de la Capital, y en la Provincia, porque lo que se hace norma en San Miguel de Tucumán se replica después para todas las ciudades, y decidimos resolver antes de que termine el año la cuestión de las apps”.