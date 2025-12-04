El FMI advirtió que cumplir la meta de reservas "será un desafío" para el gobierno de Milei

Metas y el desempeño del programa

Si bien el gobierno de Milei ha cumplido con las metas fiscales y monetarias, la acumulación de reservas continúa por debajo de lo previsto. Analistas y técnicos del organismo vienen insistiendo en que el Banco Central (BCRA) debe reforzar su posición en divisas, tanto para afrontar vencimientos de deuda como para disponer de un colchón ante eventuales shocks externos. Según la métrica del Fondo, el nivel actual representa apenas la mitad de lo considerado necesario.