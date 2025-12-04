El FMI advirtió que cumplir la meta de reservas "será un desafío" para el gobierno de Milei

En una conferencia de prensa realizada este jueves en Washington, la vocera del Fondo Monetario Internacional (FMI), Julie Kozack, subrayó que el gobierno de Javier Milei necesita avanzar con mayor decisión en la acumulación de reservas. Según indicó, reforzar el nivel de divisas será clave para enfrentar shocks externos y facilitar un eventual regreso del país a los mercados internacionales de crédito.
Las consultas giraron en torno al cumplimiento de la meta de reservas incluida en el acuerdo. Sobre este punto, Kozack advirtió: “Cumplir con el objetivo de reservas para fin de año será un desafío”, y remarcó que “sigue siendo esencial que las autoridades realicen un esfuerzo concertado en el futuro para reconstruir las reservas internacionales”.
La vocera explicó que el FMI impulsa una mayor acumulación porque “fortalece la estabilidad macroeconómica ya alcanzada y la resiliencia general de Argentina ante las crisis”. También señaló que han insistido ante el Gobierno en la necesidad de “implementar un marco monetario y cambiario consistente y sólido que contribuya a la acumulación de reservas”, consignó el diario "Ámbito".
Kozack evitó pronunciarse sobre la posibilidad de un waiver en caso de incumplimiento del objetivo de reservas y sostuvo que el tema “se considerará en las conversaciones para la próxima revisión”. Asimismo, confirmó que el FMI aplicará su metodología habitual para evaluar cómo computar la línea de swap en relación con las reservas del Banco Central.
Metas y el desempeño del programa
Si bien el gobierno de Milei ha cumplido con las metas fiscales y monetarias, la acumulación de reservas continúa por debajo de lo previsto. Analistas y técnicos del organismo vienen insistiendo en que el Banco Central (BCRA) debe reforzar su posición en divisas, tanto para afrontar vencimientos de deuda como para disponer de un colchón ante eventuales shocks externos. Según la métrica del Fondo, el nivel actual representa apenas la mitad de lo considerado necesario.
En el sector privado sostienen que esta debilidad incide en el riesgo país, que no logra bajar de manera sostenida. En tanto, distintos escenarios coinciden en que la Argentina enfrenta un faltante significativo respecto del objetivo acordado para diciembre.
Posición libertaria
El Ministerio de Economía nacional argumenta que esta gestión ha realizado compras por encima de los U$S29.000 millones, aunque ese esfuerzo no se reflejó en la cifra final de reservas debido al uso de divisas para cancelar deuda. El titular de la cartera, Luis Caputo, afirmó recientemente que, conforme avanzan las negociaciones para refinanciar obligaciones y recuperar acceso a los mercados, resultará “más factible” mejorar la posición de reservas.
En paralelo, Caputo señaló esta semana que no tomará decisiones inmediatas sobre emitir nueva deuda o activar un repo con bancos internacionales, y remarcó que cualquier medida dependerá de que se observe una compresión significativa del riesgo país. “Creemos que en los próximos meses o semanas va a haber una compresión fuerte”, dijo durante un encuentro del CICyP.
Reformas y perspectivas
Kozack destacó avances en materia de estabilidad macroeconómica y reafirmó que, para sostenerlos, será fundamental continuar con las reformas estructurales. Entre ellas, mencionó la mejora del sistema tributario, la revisión del gasto y los subsidios, y cambios en los ámbitos de desregulación y mercado laboral. “La continuación de estas reformas ayudaría a sostener y ampliar los avances ya logrados”, afirmó.
El FMI mantiene una proyección de crecimiento del 4,5% para 2025. La funcionaria también subrayó que generar consensos internos será clave para apoyar las transformaciones en curso. La evaluación de las metas está prevista para fin de diciembre y, según indicó, una misión podría viajar al país después de esa fecha para analizar los avances junto a las autoridades.
Finalmente, reiteró que el organismo aplicará su marco habitual para el tratamiento del swap dentro del análisis de reservas.