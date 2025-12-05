¿Para qué sirve y por qué recomiendan limpiar la entrada con vinagre?

Por qué el vinagre mejora la limpieza y la energía del hogar

El vinagre blanco se distingue por sus cualidades desinfectantes y desodorizantes clave. Su naturaleza ácida permite que elimine bacterias y microorganismos, neutralice eficazmente los malos olores y contribuya a la reducción de la humedad. En el umbral de la casa, donde se acumula la suciedad que traemos de la calle, sus efectos purificadores se notan de forma especial. Este producto, además, purifica el ambiente y otorga una sensación de frescura sin la necesidad de emplear aerosoles o químicos sintéticos.