¿Para qué sirve y por qué recomiendan limpiar la entrada con vinagre?

Además de la mugre visible, puede retener energía estancada, un factor que es capaz de influir en la atmósfera.

¿Para qué sirve y por qué recomiendan limpiar la entrada con vinagre? Banco de imagenes de BBC
Hace 5 Min

La entrada de las casa suele recibir poca atención en la limpieza, a pesar de ser la zona de mayor tránsito diario. Este rincón tiende a concentrar una mezcla de suciedad, humedad, polvo y malos olores. Además de la mugre visible, puede retener energía estancada, un factor que es capaz de influir en la atmósfera general del hogar si no se aborda mediante una limpieza constante.

Para contrarrestar esta acumulación de elementos no deseados, especialistas en métodos de limpieza naturales sugieren una solución doméstica de gran simpleza y eficacia: la limpieza de la entrada con vinagre blanco. Este ingrediente posee propiedades que lo convierten en un excelente purificador, ideal para desinfectar y revitalizar este punto clave del hogar. Su uso periódico ayuda a mantener la frescura y la vitalidad del ambiente desde el umbral.

Por qué el vinagre mejora la limpieza y la energía del hogar

El vinagre blanco se distingue por sus cualidades desinfectantes y desodorizantes clave. Su naturaleza ácida permite que elimine bacterias y microorganismos, neutralice eficazmente los malos olores y contribuya a la reducción de la humedad. En el umbral de la casa, donde se acumula la suciedad que traemos de la calle, sus efectos purificadores se notan de forma especial. Este producto, además, purifica el ambiente y otorga una sensación de frescura sin la necesidad de emplear aerosoles o químicos sintéticos.

Disciplinas como el Feng Shui lo emplean para disipar cargas energéticas negativas, favoreciendo la armonía y una sensación de protección en el hogar. La aplicación se puede dirigir hacia las esquinas, cerca de la puerta de entrada, o en cualquier punto donde se detecte una concentración de energía estancada. El vinagre ofrece una manera natural y holística de mantener el equilibrio físico y energético del espacio.

Cómo limpiar la entrada con vinagre

-Elegí vinagre blanco o de alcohol, el más neutro.

-Mezclá agua con unos chorritos de vinagre en un balde.

-Sumergí un trapo limpio y retorcelo para eliminar el exceso de líquido.

-Pasá el trapo por toda la entrada, prestando atención a las zonas más transitadas.

-Repetí el proceso una vez por semana o cuando notes el ambiente cargado.

