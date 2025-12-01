Horóscopo chino: los signos que tendrán el mejor cierre de año

El Mono también tendrá gran fortuna este mes. Estos se verán inspirados y su creatividad, carisma, rapidez mental estarán en su punto más alto, lo que favorecerá tanto el área profesional como el plano social. Las oportunidades podrían llegar en forma de contactos clave, invitaciones inesperadas o propuestas que abren nuevas puertas de cara al próximo año. El único desafío del Mono será decir que sí.