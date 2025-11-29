Secciones
SociedadEstilo de vida

Lavá tu arbolito de navidad antes de armarlo para sacarle toda la tierra

Qué productos se recomienda utilizar en los casos especiales y en qué lugares de la casa conviene hacer el lavado.

Faltan justo 10 días para armar el arbolito de Navidad y estos son los trucos para dejarlos en las mejores condiciones. Faltan justo 10 días para armar el arbolito de Navidad y estos son los trucos para dejarlos en las mejores condiciones.
Hace 14 Hs

Armar el árbol de Navidad es una tradición familiar que lleva décadas de existencia. Pero sacar el arbolito del último rincón de casa en que queda guardado hasta el próximo año puede implicar algunos estornudos por la cantidad de tierra que puede juntar si no se guardó correctamente. Aunque la forma ideal de cuidarlos es cerrarlos embalándolos, la mayoría de las personas no hace esto.

Verde y rojo no van más: este es el color tendencia de la Navidad 2025

Verde y rojo no van más: este es el color tendencia de la Navidad 2025

Pero pocos saben que los árboles de Navidad pueden lavarse. Es que son sintéticos y, al ser de plástico, se pueden mojar. Este procedimiento, sin embargo, no es recomendable para los árboles que tienen ramas de madera sin barnizar porque puede humedecerse y empezar a pudrirse.

Tips para lavar tu árbol de Navidad

Existen, al menos, dos formas de lavar el árbol de Navidad. La primera de ellas requiere un espacio abierto y también un secador de cabello. Lo ideal es llevarlo a un patio o un jardín, abrir todas las ramas y pasar un plumero. Después, utilizar el secador en potencia máxima del ventilador para remover todo el polvo posible. Sin embargo, no se recomienda utilizar la función de calor, sino a temperatura ambiente.

Después se puede lavar con una regadera o en una bañera. Para la primera opción, conviene rociar con un pulverizador las ramas. Luego, mezclar agua con un limpiador como detergente o jabón blanco y volver a pulverizar. Utilizar un cepillo de cerdas pequeñas y cortas o una esponja para fregar suavemente las ramas. Cuando hayas removido el polvo, llená la regadera y enjuagá bien todo el jabón con abundante agua.

Para la segunda opinión, quienes tengan una bañera pueden cargarla hasta la mitad con agua. Luego deberá repetirse el procedimiento anterior separando las ramas y sumergiendo el árbol completo. Fregar con jabón o detergente, también con una esponja y, luego de enjuagar, sacar el árbol al aire libre. Dejar que se seque durante un día completo.

Cómo limpiar un árbol de Navidad blanco

Si tu arbolito de Navidad es blanco, entonces son otros los cuidados que deberías tener. Algunos químicos pueden mancharlo y dejarlo de colores diferentes al original. Para limpiarlo no se recomienda utilizar jabones, blanqueadores ni detergentes.

En cambio, el producto que puede servirte es el oxígeno activo o incluso algo de lavandina diluida. La limpieza profunda con este último químico ayuda a eliminar la humedad y el mal olor del árbol. Luego, se debe secar con un paño que esté limpio para que no vuelva a pegarse tierra en el árbol.

Temas Navidad
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Catalán, sobre la Legislatura: “Hay legisladores con entre 70 y 100 asesores”
1

Catalán, sobre la Legislatura: “Hay legisladores con entre 70 y 100 asesores”

Denunciaron a unos 10 empleados de una estación de servicio de Famaillá
2

Denunciaron a unos 10 empleados de una estación de servicio de Famaillá

Máxima tensión entre EEUU y Venezuela: Donald Trump habló con Nicolás Maduro y le hizo una fuerte advertencia
3

Máxima tensión entre EEUU y Venezuela: Donald Trump habló con Nicolás Maduro y le hizo una fuerte advertencia

Un tucumano desafió a un tifón y corrió hasta que sus pies cambiaron de tamaño en Taiwán
4

Un tucumano desafió a un tifón y corrió hasta que sus pies cambiaron de tamaño en Taiwán

Tucumán bajo alerta meteorológica naranja: a qué hora empezarían las tormentas
5

Tucumán bajo alerta meteorológica naranja: a qué hora empezarían las tormentas

El Gobierno nacional prepara un nuevo achique del Estado: buscan reducir el 10% del personal
6

El Gobierno nacional prepara un nuevo achique del Estado: buscan reducir el 10% del personal

Más Noticias
Santoral del 29 de noviembre: ¿qué santos se celebran hoy en la Iglesia Católica?

Santoral del 29 de noviembre: ¿qué santos se celebran hoy en la Iglesia Católica?

Internaron a Rocío Marengo en medio de su embarazo

Internaron a Rocío Marengo en medio de su embarazo

Calor extremo: tres provincias del NOA están bajo alerta naranja y amarilla por altas temperaturas

Calor extremo: tres provincias del NOA están bajo alerta naranja y amarilla por altas temperaturas

Tucumán bajo alerta meteorológica naranja: a qué hora empezarían las tormentas

Tucumán bajo alerta meteorológica naranja: a qué hora empezarían las tormentas

Fenómenos meteorológicos intensos: alerta naranja en seis provincias y amarilla en 16

Fenómenos meteorológicos intensos: alerta naranja en seis provincias y amarilla en 16

Multas por tomar mate y manejar: qué provincias las aplican y cuánto deberías pagar

Multas por tomar mate y manejar: qué provincias las aplican y cuánto deberías pagar

Hay alerta amarilla por tormentas y sigue el calor intenso: estas son las provincias afectadas

Hay alerta amarilla por tormentas y sigue el calor intenso: estas son las provincias afectadas

Quiénes recibirán el bono de $300.000 que pagará Anses antes de fin de mes

Quiénes recibirán el bono de $300.000 que pagará Anses antes de fin de mes

Comentarios