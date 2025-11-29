Lavá tu arbolito de navidad antes de armarlo para sacarle toda la tierra

Armar el árbol de Navidad es una tradición familiar que lleva décadas de existencia. Pero sacar el arbolito del último rincón de casa en que queda guardado hasta el próximo año puede implicar algunos estornudos por la cantidad de tierra que puede juntar si no se guardó correctamente. Aunque la forma ideal de cuidarlos es cerrarlos embalándolos, la mayoría de las personas no hace esto.
Pero pocos saben que los árboles de Navidad pueden lavarse. Es que son sintéticos y, al ser de plástico, se pueden mojar. Este procedimiento, sin embargo, no es recomendable para los árboles que tienen ramas de madera sin barnizar porque puede humedecerse y empezar a pudrirse.
Tips para lavar tu árbol de Navidad
Existen, al menos, dos formas de lavar el árbol de Navidad. La primera de ellas requiere un espacio abierto y también un secador de cabello. Lo ideal es llevarlo a un patio o un jardín, abrir todas las ramas y pasar un plumero. Después, utilizar el secador en potencia máxima del ventilador para remover todo el polvo posible. Sin embargo, no se recomienda utilizar la función de calor, sino a temperatura ambiente.
Después se puede lavar con una regadera o en una bañera. Para la primera opción, conviene rociar con un pulverizador las ramas. Luego, mezclar agua con un limpiador como detergente o jabón blanco y volver a pulverizar. Utilizar un cepillo de cerdas pequeñas y cortas o una esponja para fregar suavemente las ramas. Cuando hayas removido el polvo, llená la regadera y enjuagá bien todo el jabón con abundante agua.
Para la segunda opinión, quienes tengan una bañera pueden cargarla hasta la mitad con agua. Luego deberá repetirse el procedimiento anterior separando las ramas y sumergiendo el árbol completo. Fregar con jabón o detergente, también con una esponja y, luego de enjuagar, sacar el árbol al aire libre. Dejar que se seque durante un día completo.
Cómo limpiar un árbol de Navidad blanco
Si tu arbolito de Navidad es blanco, entonces son otros los cuidados que deberías tener. Algunos químicos pueden mancharlo y dejarlo de colores diferentes al original. Para limpiarlo no se recomienda utilizar jabones, blanqueadores ni detergentes.
En cambio, el producto que puede servirte es el oxígeno activo o incluso algo de lavandina diluida. La limpieza profunda con este último químico ayuda a eliminar la humedad y el mal olor del árbol. Luego, se debe secar con un paño que esté limpio para que no vuelva a pegarse tierra en el árbol.