Lavá tu arbolito de navidad antes de armarlo para sacarle toda la tierra

Tips para lavar tu árbol de Navidad

Existen, al menos, dos formas de lavar el árbol de Navidad. La primera de ellas requiere un espacio abierto y también un secador de cabello. Lo ideal es llevarlo a un patio o un jardín, abrir todas las ramas y pasar un plumero. Después, utilizar el secador en potencia máxima del ventilador para remover todo el polvo posible. Sin embargo, no se recomienda utilizar la función de calor, sino a temperatura ambiente.