Así funciona el truco para ahorrar energía usando un corcho

Un artículo de Harvard sostiene que el corcho modera el flujo de aire interno del refrigerador, facilitando su orientación hacia los puntos que necesitan más frío. Debido a que el corcho es un material ligero y poroso, resulta idóneo para desempeñar este papel regulatorio. Por ende, al situar el tapón en un estante, se logra una difusión del aire frío más pareja. Dicha uniformidad exige una menor carga de trabajo al electrodoméstico y un consumo energético inferior para mantener una temperatura constante en el interior.



El uso del corcho aporta otros provechos prácticos, como minimizar la formación de escarcha. Cuando el hielo se acumula en la nevera, el equipo debe incrementar su rendimiento para mantener el frío deseado, resultando en un mayor consumo de electricidad. Por el contrario, el corcho mantiene el aire distribuido de forma uniforme, lo cual reduce las condiciones ideales para la creación de escarcha y, en consecuencia, previene que el aparato necesite más potencia para funcionar.



