Secciones
SociedadActualidad

Así funciona el truco para ahorrar energía usando un corcho

La Universidad de Harvard reveló las propiedades de este curioso elemento. Las razones para ser un aliado en el ahorro de luz

¿Por qué colocar un corcho de vino en la heladera ayuda a ahorrar energía eléctrica? ¿Por qué colocar un corcho de vino en la heladera ayuda a ahorrar energía eléctrica? (Foto: Vinetur)
30 Noviembre 2025

Ante la posibilidad de que las tarifas de luz aumenten en los próximos meses, los consumidores buscan diversas maneras de ahorrar en el consumo de energía eléctrica. Según especialistas de todo el mundo, es importante reducir los kilowatts que se consumen por día con los electrodomésticos. Ante esta situación, existe un famoso truco relacionado con un truco que se volvió viral.

Ahorro de luz: ¿conviene dejar el microondas cerrado cuando no lo utilizamos?

Ahorro de luz: ¿conviene dejar el microondas cerrado cuando no lo utilizamos?

Aunque la mayoría de la gente desecha el tapón de corcho una vez terminada la botella de vino, hay quienes prefieren guardarlos o utilizarlos con fines decorativos. No obstante, la tendencia más popular actualmente es colocarlos dentro del refrigerador con el objetivo de disminuir el consumo de electricidad. La pregunta es: ¿De qué manera opera este método?

¿Para qué sirve poner un corcho de vino en la heladera?

Cuando la heladera no está llena del todo, la inclusión de corchos en su espacio disminuye la porción de aire que el aparato debe enfriar. Como resultado, el motor no necesita operar en exceso, lo que se traduce en una reducción del consumo de energía eléctrica.

Un artículo de Harvard sostiene que el corcho modera el flujo de aire interno del refrigerador, facilitando su orientación hacia los puntos que necesitan más frío. Debido a que el corcho es un material ligero y poroso, resulta idóneo para desempeñar este papel regulatorio. Por ende, al situar el tapón en un estante, se logra una difusión del aire frío más pareja. Dicha uniformidad exige una menor carga de trabajo al electrodoméstico y un consumo energético inferior para mantener una temperatura constante en el interior.

El uso del corcho aporta otros provechos prácticos, como minimizar la formación de escarcha. Cuando el hielo se acumula en la nevera, el equipo debe incrementar su rendimiento para mantener el frío deseado, resultando en un mayor consumo de electricidad. Por el contrario, el corcho mantiene el aire distribuido de forma uniforme, lo cual reduce las condiciones ideales para la creación de escarcha y, en consecuencia, previene que el aparato necesite más potencia para funcionar.

Temas Argentina
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Jaldo, Jalil y el nuevo poder de los gobernadores: las claves del peronismo que se viene en el Congreso
1

Jaldo, Jalil y el nuevo poder de los gobernadores: las claves del peronismo que se viene en el Congreso

Jaldo elevó un proyecto a la Legislatura para extender la emergencia en seguridad
2

Jaldo elevó un proyecto a la Legislatura para extender la emergencia en seguridad

El día que Barbra Streisand y Chahla perdieron el juicio
3

El día que Barbra Streisand y Chahla perdieron el juicio

Messi va por su primer título de MLS: Inter Miami goleó 5-1 y quedó cerca de la consagración
4

Messi va por su primer título de MLS: Inter Miami goleó 5-1 y quedó cerca de la consagración

Estudiantes avanzó a semifinales y Boca visita hoy a Argentinos Juniors
5

Estudiantes avanzó a semifinales y Boca visita hoy a Argentinos Juniors

Juventud, divino tesoro: qué lugar ocupan los votantes sub-30 en el mapa político argentino
6

Juventud, divino tesoro: qué lugar ocupan los votantes sub-30 en el mapa político argentino

Más Noticias
Tucumán bajo alerta meteorológica naranja: a qué hora empezarían las tormentas

Tucumán bajo alerta meteorológica naranja: a qué hora empezarían las tormentas

Fenómenos meteorológicos intensos: alerta naranja en seis provincias y amarilla en 16

Fenómenos meteorológicos intensos: alerta naranja en seis provincias y amarilla en 16

Catalán, sobre la Legislatura: “Hay legisladores con entre 70 y 100 asesores”

Catalán, sobre la Legislatura: “Hay legisladores con entre 70 y 100 asesores”

¿Marianela Mirra volvió a Instagram? El particular nombre que la tucumana eligió para reactivar sus redes

¿Marianela Mirra volvió a Instagram? El particular nombre que la tucumana eligió para reactivar sus redes

Aunque Ian Lucas insiste en negar un romance con Evangelina Anderson, los filmaron a los besos en un boliche porteño

Aunque Ian Lucas insiste en negar un romance con Evangelina Anderson, los filmaron a los besos en un boliche porteño

En una ceremonia íntima, Alperovich y Marianela Mirra dieron el “sí”

En una ceremonia íntima, Alperovich y Marianela Mirra dieron el “sí”

Multas por tomar mate y manejar: qué provincias las aplican y cuánto deberías pagar

Multas por tomar mate y manejar: qué provincias las aplican y cuánto deberías pagar

Hay alerta amarilla por tormentas y sigue el calor intenso: estas son las provincias afectadas

Hay alerta amarilla por tormentas y sigue el calor intenso: estas son las provincias afectadas

Comentarios