Así funciona el truco para ahorrar energía usando un corcho

Ante la posibilidad de que las tarifas de luz aumenten en los próximos meses, los consumidores buscan diversas maneras de ahorrar en el consumo de energía eléctrica. Según especialistas de todo el mundo, es importante reducir los kilowatts que se consumen por día con los electrodomésticos. Ante esta situación, existe un famoso truco relacionado con un truco que se volvió viral.
Aunque la mayoría de la gente desecha el tapón de corcho una vez terminada la botella de vino, hay quienes prefieren guardarlos o utilizarlos con fines decorativos. No obstante, la tendencia más popular actualmente es colocarlos dentro del refrigerador con el objetivo de disminuir el consumo de electricidad. La pregunta es: ¿De qué manera opera este método?
¿Para qué sirve poner un corcho de vino en la heladera?
Cuando la heladera no está llena del todo, la inclusión de corchos en su espacio disminuye la porción de aire que el aparato debe enfriar. Como resultado, el motor no necesita operar en exceso, lo que se traduce en una reducción del consumo de energía eléctrica.
Un artículo de Harvard sostiene que el corcho modera el flujo de aire interno del refrigerador, facilitando su orientación hacia los puntos que necesitan más frío. Debido a que el corcho es un material ligero y poroso, resulta idóneo para desempeñar este papel regulatorio. Por ende, al situar el tapón en un estante, se logra una difusión del aire frío más pareja. Dicha uniformidad exige una menor carga de trabajo al electrodoméstico y un consumo energético inferior para mantener una temperatura constante en el interior.
El uso del corcho aporta otros provechos prácticos, como minimizar la formación de escarcha. Cuando el hielo se acumula en la nevera, el equipo debe incrementar su rendimiento para mantener el frío deseado, resultando en un mayor consumo de electricidad. Por el contrario, el corcho mantiene el aire distribuido de forma uniforme, lo cual reduce las condiciones ideales para la creación de escarcha y, en consecuencia, previene que el aparato necesite más potencia para funcionar.