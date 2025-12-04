Protesta de trabajadores de Uber: “Hay que subirse 12 horas a una moto para llegar a fin de mes”

“Trabajamos 12 horas por día. Todos los días. No existe el frío, la lluvia, nada. Así tratamos de llegar a fin de mes”, explicó uno de los motociclistas a LA GACETA. “Somos muchos los que no tenemos otro trabajo. Esto no es un hobby ni una elección: es lo que nos permite poner un plato de comida en la mesa”.