Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán: sí a las motos de transporte, pero con requisitos

El Concejo Deliberante de la Capital avanza en definiciones sobre las apps de transporte. Según se plantea, las plataformas electrónicas deberán pagar un impuesto al municipio e imponer una serie de requisitos a sus conductores, tanto de autos como de motos, y a estos últimos se les añadirán otros ítems que garanticen la seguridad del pasajero. Mañana habrá sesión parlamentaria, pero hasta ahora solo se trataría la prórroga del período de ordinarias.
Al trabajo lo lleva adelante el comité de Transporte, dirigido por José María Franco (Peronismo de la Capital), y también participan ediles ajenos al grupo. En los últimos días se definió incluir en el proyecto final a la regulación de las motos de transporte, por lo que los siguientes encuentros entre los concejales capitalinos tuvieron como eje prioritario el tratamiento de esa cuestión.
Lista de condiciones
Es así que una comisión ampliada revisó ayer los borradores de los proyectos y acelera la elaboración de un dictamen. En términos generales, se plantea un marco normativo que permita la coexistencia y regularización de las plataformas con el transporte público municipal ya existente, el de los taxis. Para el caso de las motos, el escrito que llegaría al recinto contempla órdenes fijas para cualquier dueño de un moto vehículo que se desplaza en San Miguel de Tucumán: que el conductor sea el titular, que tenga carnet de manejo para ese vehículo, que cumpla con la Verificación Técnica Vehicular (VTV) y que cuente con un seguro que declare en la póliza la actividad que lleve adelante.
Además, como a los autos, se les pediría a quienes transporten pasajeros en vehículos de dos ruedas que acrediten certificado de antecedentes actualizado; que estén inscriptos en el registro municipal correspondiente; que cumplan con las exigencias fiscales y tributarias determinadas por la normativa vigente; y que aprueben los cursos obligatorios de capacitación en conducción segura, trato al usuario y protocolos de emergencia que determine la reglamentación.
En tanto, se intimaría a los choferes de motocicletas que operen en plataformas de transporte a proveer un casco homologado al pasajero y verificar su uso correcto; a cumplir las normas de tránsito y las condiciones establecidas por la plataforma; a mantener el trato respetuoso; a cumplir con la ruta sugerida por la aplicación, salvo causa justificada o fuerza mayor; y a mantener el vehículo en condiciones óptimas de seguridad y funcionamiento.
Asimismo, quienes transporten pasajeros en este vehículo deberán cumplir con el límite de antigüedad que establezca la autoridad de aplicación (el municipio); cumplir con los elementos de seguridad activa y pasiva exigidos por la norma nacional; y no exhibir colores, señalética, numeración ni distintivos utilizados por el transporte público municipal.
Para la regulación de los automóviles que utilizan las apps de transporte, se adaptaría la ordenanza N° 3.713 (que regula el Servicio Único de Transporte Público de Pasajeros en Automóvil) para que se reglamente y oficialice la habilitación de los taxistas para trabajar a través de las modalidades de taxi independiente, de taxi con agencia o por medio de plataformas digitales. En paralelo, quedaría habilitada la actividad de los autos particulares.
Además, en la norma se establecerían las condiciones de funcionamiento y deberes de las empresas. Entre tales requisitos, se impondría a las plataformas el pago del Tributo Económico Municipal (TEM), mientras que los taxistas seguirían abonando el canon mensual para funcionar con sus unidades.
Las discusiones continúan hoy, en la previa de la sesión parlamentaria que confirmará la extensión del periodo de ordinarias para el 22 de diciembre.