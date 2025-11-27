Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán: sí a las motos de transporte, pero con requisitos

Lista de condiciones

Es así que una comisión ampliada revisó ayer los borradores de los proyectos y acelera la elaboración de un dictamen. En términos generales, se plantea un marco normativo que permita la coexistencia y regularización de las plataformas con el transporte público municipal ya existente, el de los taxis. Para el caso de las motos, el escrito que llegaría al recinto contempla órdenes fijas para cualquier dueño de un moto vehículo que se desplaza en San Miguel de Tucumán: que el conductor sea el titular, que tenga carnet de manejo para ese vehículo, que cumpla con la Verificación Técnica Vehicular (VTV) y que cuente con un seguro que declare en la póliza la actividad que lleve adelante.