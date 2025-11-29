Secciones
Cuándo poner el árbol de Navidad para tener buena suerte en 2026, según una experta en Feng Shui

El momento elegido puede influir en la energía y la suerte del hogar durante 2026.

Hace 2 Hs

Con las calles iluminándose y los comercios llenándose de adornos, llega la pregunta que cada año divide a las familias: ¿cuándo es mejor poner el árbol de Navidad? Además del valor simbólico y emocional que tiene este gesto, según el Feng Shui, el momento elegido puede influir en la energía y la suerte del hogar durante 2026.

La experta en Feng Shui Monserrat Beltrán explica cuál es la fecha ideal para montarlo, qué hacer si no puedes seguirla y qué detalles marcarán la diferencia para atraer prosperidad en el nuevo año.

La relación entre el árbol de Navidad y el Feng Shui

Para quienes creen en el Feng Shui, el árbol de Navidad no es solo decoración: es un activador energético capaz de atraer equilibrio, armonía y prosperidad. La filosofía china sostiene que la forma en que organizamos y adornamos los espacios afecta directamente al bienestar del hogar.

Por eso, el árbol —con su forma, luces y colores— concentra varios de los cinco elementos del Feng Shui:

Madera: crecimiento y vitalidad

Fuego: energía y pasión

Tierra: equilibrio y estabilidad

Metal: claridad y orden

Agua: calma y fluidez

Potenciar estos elementos a través del árbol puede favorecer un año cargado de buena fortuna.

Cuándo poner el árbol de Navidad para atraer buena suerte en 2026

Según la experta Monserrat Beltrán, el mejor momento para poner el árbol de Navidad es a principios de diciembre. Esta fecha coincide con el inicio del mes más luminoso del año, marcado por un ciclo energético que invita a renovar el hogar y prepararlo para recibir lo positivo que traerá 2026.

Además, elegir este periodo ayuda a planificar con calma la decoración, evitar prisas y disfrutar del ritual, algo clave para que la energía fluya de forma adecuada.

¿Y si no puedo ponerlo esos días? La experta responde

Si tu agenda no te permite montar el árbol a comienzos de diciembre, no te preocupes: Beltrán aclara que la fecha no es lo más importante, sino la intención con la que realizas el ritual.

“Colócalo cuando sea el momento para ti, sin prisas ni obligaciones. Si lo haces con calma y alegría, la energía será mucho más positiva”, sostiene.

Es decir, lo fundamental es la actitud con la que decoras tu casa: hacerlo desde la calma y la gratitud favorece un ambiente equilibrado y acogedor.


