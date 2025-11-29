Cuándo poner el árbol de Navidad para tener buena suerte en 2026, según una experta en Feng Shui

Con las calles iluminándose y los comercios llenándose de adornos, llega la pregunta que cada año divide a las familias: ¿cuándo es mejor poner el árbol de Navidad? Además del valor simbólico y emocional que tiene este gesto, según el Feng Shui, el momento elegido puede influir en la energía y la suerte del hogar durante 2026.