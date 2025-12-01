Último feriado de diciembre: ¿habrá fin de semana largo?

En el último mes del año, los argentinos tendrán dos feriados más para descansar. Conocer el calendario de diciembre les permitirá acomodar sus trámites, días libres y salidas porque el ritmo de las ciudades no será el habitual durante estas jornadas. Quienes deban trabajar cualquiera de esos días tendrán que recibir una compensación en su paga del mes.