Promueven la creación de una facultad internacional de ocio nocturno

Será gratuita y online, y ofrecerá grados, másteres y doctorados orientados al sector", informó el empresario tucumano Rodolfo Di Pinto.

PANEL SOBRE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN DEL OCIO NOCTURNO. Di PInto (en el centro de la imagen), junto al rector de Appleton, José Manuel Castelo, y a Joaquim Boadas de Quintana, nuevo presidente del INA. PANEL SOBRE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN DEL OCIO NOCTURNO. Di PInto (en el centro de la imagen), junto al rector de Appleton, José Manuel Castelo, y a Joaquim Boadas de Quintana, nuevo presidente del INA.
Hace 11 Hs

El empresario tucumano Rodolfo Di Pinto fue designado secretario general de la International Nightlife Association (INA), en el marco del 10° Congreso Internacional de Ocio Nocturno que la entidad llevó a cabo en Valencia, España. El cargo de presidente será ocupado por el español Joaquim Boadas de Quintana.

La INA, fundada en 2012 en Barcelona, es la primera organización en el mundo sin fines de lucro formada específicamente para representar los principales implicados en la economía del ocio nocturno, que incluye restaurantes, bares, clubs, discotecas, lounges, hoteles y demás proveedores vinculados a estas actividades. Di Pinto participó del encuentro como presidente de la Federación de Entidades de Discotecas de la República Argentina (Fedra). Además, preside la Cámara de Propietarios de Discotecas y Afines de Tucumán (Caprodyatuc).

“Es un gran honor asumir este cargo en un momento en que la industria del ocio nocturno está evolucionando más rápido que nunca”, declaró el empresario.

En esta ocasión, el 10° Congreso Internacional de Ocio Nocturno reunió a los principales actores del sector del ocio nocturno de todo el mundo, con el fin de intercambiar experiencias y compartir fórmulas que permitan contar con un espacio integral de debate sobre cuestiones clave que afectan al porvenir del sector, como la convivencia nocturna, la diversidad normativa entre regiones y países, y la sostenibilidad o la seguridad, entre otras temáticas de actualidad. También se realizaron exhibiciones de nuevos productos y tecnologías, y sesiones que fomentaron el debate, la reflexión y la puesta en común de preocupaciones, demandas y soluciones a los diferentes desafíos a los que se enfrenta el sector.

Las principales temáticas abordadas fueron: presentación de la guía internacional de prevención de incendios en locales de pública concurrencia, ocio nocturno y cultura; la importancia de la formación y la investigación con el lanzamiento de la Facultad de Estudios del Ocio Nocturno y el Observatorio Mundial del Ocio Nocturno (WONO), y el papel de la INA frente a los retos globales de seguridad, estrategias para una noche más sostenible y el futuro del ocio nocturno.

Formación e investigación

Di Pinto disertó sobre “Importancia de la formación y de la investigación en el sector: creación de la Facultad del Ocio Nocturno y del Observatorio Mundial”. Compartió el panel con Boadas de Quintana y con el rector de la Universidad de Appleton, José Manuel M. Castelo.

“La Facultad de Estudios del Ocio Nocturno, gratuita y online, ofrecerá grados, másteres y doctorados orientados al sector, proporcionando por primera vez formación académica específica”, remarcó Di Pinto. Entre las materias que ofrecerá figuran gestión empresarial, marketing, derecho, sociología y antropología aplicadas al ocio nocturno.

Promueven el registro de empleados en el sector del ocio nocturno

“A través de la INA y la Facultad de Estudios del Ocio Nocturno, nuestro objetivo es empoderar a los profesionales, promover un crecimiento sostenible y garantizar que el ocio nocturno siga siendo una fuente de cultura, innovación y valor económico en todo el mundo”, subrayó el empresario tucumano.

Finalizado el congreso, se celebró la gala de la 10ª Edición de los Golden Moon Awards, que reconoció la labor de locales, empresas e instituciones que se hayan destacado en el sector del ocio nocturno durante 2025, en la cual participaron 545 discotecas de 73 países que compitieron por figurar en esta prestigiosa clasificación que encabezó la discoteca [UNVRS], de Ibiza, España.


