Promueven la creación de una facultad internacional de ocio nocturno

En esta ocasión, el 10° Congreso Internacional de Ocio Nocturno reunió a los principales actores del sector del ocio nocturno de todo el mundo, con el fin de intercambiar experiencias y compartir fórmulas que permitan contar con un espacio integral de debate sobre cuestiones clave que afectan al porvenir del sector, como la convivencia nocturna, la diversidad normativa entre regiones y países, y la sostenibilidad o la seguridad, entre otras temáticas de actualidad. También se realizaron exhibiciones de nuevos productos y tecnologías, y sesiones que fomentaron el debate, la reflexión y la puesta en común de preocupaciones, demandas y soluciones a los diferentes desafíos a los que se enfrenta el sector.