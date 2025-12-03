Recuerdos fotográficos: 1840-1841. La estremecedora historia de la heroína del Bracho

“Días después, Ibarra ordenó que Libarona y Unzaga fueran llevados al fortín del Bracho, ubicado unos 120 kilómetros al noreste de la ciudad. Ella se presentó ante el mismo Ibarra para suplicar clemencia. Furioso, el gobernador respondió, antes de echarla: ‘¡Dejen a ese gallego donde está’ ”, sigue el historiador. Después Ibarra ordenó que Unzaga y Libarona fueran llevados más adentro del Chaco santiagueño. Ella dejó a sus hijas con los Palacio y fue a buscar a su marido. “Viajé de día y de noche, atravesé Matará sin detenerme y penetré en el desierto”, cuenta. “ Cuando arribó por fin a la choza de los presos, vio con horror que Libarona, flaquísimo y afiebrado, había perdido la razón”. Siguieron meses a lo largo de los cuales la pesadilla iba creciendo en atrocidad. Llegó otra orden de Ibarra y el prisionero fue llevado más lejos. “Agustina apelaba a cualquier medio para sobrevivir. No estaba su hija para amamantarla, pero dio el pecho al hijo de una india enferma, así como tejió para las otras a cambio de alimento. Con sus propias manos armó un precario rancho y lo cubrió con totora que había entretejido. Caminaba leguas para obtener agua, bajo la mirada implacable de los guardias”.