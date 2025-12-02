Adiós a la informalidad: así regulará el Concejo el uso de las apps de transporte en la capital

El concejal Ernesto Nagle confirmó que este jueves el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán aprobará una ordenanza clave para la capital: la regulación integral de las aplicaciones de transporte en todas sus modalidades. La medida alcanzará a taxis, autos particulares y motos, y marcará -según explicó- el fin de la “competencia desleal” que por años denunció el sector formal.