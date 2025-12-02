Secciones
Adiós a la informalidad: así regulará el Concejo el uso de las apps de transporte en la capital

Se confirmó que el jueves se tratará la ordenanza que unifica la regulación de taxis, autos particulares y motos; avanza también la discusión por el nuevo valor del pasaje de colectivo.

Hace 3 Hs

El concejal Ernesto Nagle confirmó que este jueves el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán aprobará una ordenanza clave para la capital: la regulación integral de las aplicaciones de transporte en todas sus modalidades. La medida alcanzará a taxis, autos particulares y motos, y marcará -según explicó- el fin de la “competencia desleal” que por años denunció el sector formal.

“Hay acuerdo de todos los bloques para regularizar las aplicaciones. Queremos que todos trabajen dentro de las normas”, afirmó el presidente del bloque peronista al anticipar el temario que se tratará en la próxima sesión, en la que también entrará el aumento del boleto de colectivos.

El concejal explicó que la comisión de Labor Parlamentaria y la ampliada de Transporte ya trabajan en la redacción final de la ordenanza. “Nuestro rol es equilibrar el sistema, sin perjudicar a ningún sector. Cada uno va a tener que ceder, y ya lo están haciendo”. 

Detalló que la nueva regulación incluirá a todos los actores. “El usuario ahora podrá tomar un vehículo por aplicación de manera legal. Hasta hoy, lo hacía en la informalidad”, sostuvo.

También aclaró que los taxistas podrán seguir trabajando con apps, algo que ya ocurre en la práctica. “Es legalizar lo que ya sucede. Un usuario pide un auto y llega un taxi: queremos ordenarlo y ponerlo dentro de la norma”.

El sistema, dijo, mantendrá su funcionamiento por oferta y demanda: “Todos los transportes -colectivos, autos, motos- se rigen por eso y no va a cambiar”.

Se viene la normativa que regulará las plataformas de transporte. Se viene la normativa que regulará las plataformas de transporte. La Gaceta / Foto de Analía Jaramillo

Impuestos, controles y seguridad

Consultado por las obligaciones para los choferes, señaló que “todos deberán adherirse a una tasa municipal y cumplir los requisitos que establece el transporte en la ciudad. Eso garantizará seguridad para usuarios y trabajadores”.

Sobre el antecedente del caso Paulina Lebbos y el rol del sistema de control Sutrappa, fue claro: “Cuando se trabaja en la ilegalidad, hay riesgos. Dentro de la norma, el Estado puede ejercer poder de policía y brindar garantías”.

El boleto también sube

Nagle confirmó que el incremento del precio del boleto de colectivo también se tratará, aunque evitó anticipar cifras. “No puedo adelantar números por respeto a los otros bloques. La inflación interanual obliga a revisar la tarifa”. “

El edil sostuvo que esta ordenanza será un punto de inflexión para el transporte en la capital tucumana. “Estamos buscando que se termine la competencia desleal. Que todos los que trabajan puedan hacerlo dentro de las reglas”.

Finalmente, anticipó que otros municipios podrían imitar la medida: “San Miguel de Tucumán marca precedentes. No dudo que las otras jurisdicciones también van a tratar este tema”.

