Luis Caputo confirmó negociaciones con bancos privados: "Nos ofrecieron U$S6.000 millones"

El ministro explicó que la administración buscará comprar dólares en la medida en que aumente la demanda de pesos, lo que permitiría adquirir divisas sin generar inflación ni volver a mecanismos de esterilización. “Queremos comprar reservas de manera inteligente, de manera que no se genere volatilidad en el mercado de cambios, ni inflación. La mejor forma de hacerlo es que esté acompañado de un incremento en la demanda de dinero”, afirmó.