Luis Caputo confirmó negociaciones con bancos privados: "Nos ofrecieron U$S6.000 millones"

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, confirmó este miércoles que mantiene conversaciones con bancos internacionales para avanzar en una operación financiera que podría situarse entre los U$S6000 y U$S7000 millones, en la previa de los compromisos de pago con bonistas privados que la Argentina deberá afrontar en enero.
Durante su exposición en el Encuentro de los Líderes, organizado por El Cronista, el funcionario remarcó que “nunca” existió una negociación con bancos privados para obtener un préstamo de U$S20.000 millones, como se había difundido días atrás. Calificó esa versión como una “mentira” y precisó que las tratativas por ese monto se mantenían con Estados Unidos y otros dos países.
“También con dos países más, estábamos hablando con tres países para hacer este fondo al que el secretario -del Tesoro norteamericano Scott- Bessent hacía referencia”, afirmó.
El ministro sostuvo que el resultado favorable para el oficialismo en las elecciones legislativas redujo de manera significativa lo que definió como “riesgo kuka”, lo que mejoró las condiciones del mercado y permitió avanzar en negociaciones sin el respaldo de Washington.
“Entonces, ahí sí empezamos a hablar con los bancos para ver cómo organizar esta operación que nosotros estábamos buscando hacer. Y hoy estamos en esa instancia, donde los bancos nos han ofrecido U$S6.000-U$S$7.000 millones”, explicó.
Caputo detalló que el Gobierno aún evalúa cuánto tomará finalmente del financiamiento: “Veremos cuánto, si cero, cien, mil, dos mil, tres mil, cuatro mil…”.
Deuda de enero y expectativas sobre el riesgo país
El pago de U$S4.200 millones que Argentina deberá efectuar en enero no debería comprometer las reservas, aseguró el ministro. Asimismo, se mostró confiado en que el riesgo país continuará bajando en las próximas semanas si se consolidan factores como la recuperación económica o la aprobación de leyes clave en un Congreso más favorable para el oficialismo.
Caputo adelantó que el Gobierno definirá “próximamente” el esquema de acumulación de reservas para 2026 y la “operación financiera que estamos cerrando con los bancos”.
“Los mercados a veces no responden como uno quiere o en los plazos que uno quiere, pero la lógica, diría, es que debiéramos ver una compresión de spreads importante dentro de los próximos meses”, sostuvo.
El ministro explicó que la administración buscará comprar dólares en la medida en que aumente la demanda de pesos, lo que permitiría adquirir divisas sin generar inflación ni volver a mecanismos de esterilización. “Queremos comprar reservas de manera inteligente, de manera que no se genere volatilidad en el mercado de cambios, ni inflación. La mejor forma de hacerlo es que esté acompañado de un incremento en la demanda de dinero”, afirmó.
En el marco del Presupuesto 2026, Caputo precisó que si la base monetaria se mantiene constante respecto del PBI -y crece 25% en términos nominales- el Gobierno podría comprar aproximadamente U$S7000 millones sin recurrir a esterilización. “Si la demanda de dinero se recuperara en dos puntos del PBI, podríamos comprar alrededor de U$S21.000 millones”, añadió.