Barclays alerta por el estado de las reservas del Banco Central y cuestiona la explicación de Caputo

Según el reporte, las reservas netas pasaron de -U$S11.000 millones al inicio de la gestión a –U$S16.000 millones, lo que representa un desvío de U$S13.000 millones respecto de la meta acordada para diciembre. El deterioro tampoco responde a una mejora del perfil de deuda: los compromisos totales aumentaron y, aunque bajó la exposición a bonos en manos del sector privado, ese alivio fue compensado por el avance de instrumentos como los Bopreales y los repos con bancos internacionales.