Barclays alerta por el estado de las reservas del Banco Central y cuestiona la explicación de Caputo

Un nuevo informe de Barclays volvió a encender las alarmas sobre la fragilidad de las reservas del Banco Central (BCRA), al señalar que su bajo nivel no encuentra justificación en los pagos de deuda en moneda extranjera, como sostiene habitualmente el Gobierno.
Según el banco de inversión internacional, las cifras disponibles no respaldan la narrativa oficial y revelan un deterioro más profundo del frente externo.
El diagnóstico contrasta con los argumentos del ministro de Economía nacional, Luis Caputo, quien atribuye la falta de acumulación a cancelaciones de obligaciones en moneda dura.
Sin embargo, Barclays remarcó que gran parte de las compras de divisas se concentraron en el primer año de gestión y que los buffers externos siguen “muy delgados”, sin señales claras de una estrategia para recomponerlos.
La entidad consideró comprensible haber postergado ese objetivo en los primeros meses del programa económico, aunque advirtió que ese margen se agotó tras las elecciones de medio término, consignó el diario "Ámbito".
Según el reporte, las reservas netas pasaron de -U$S11.000 millones al inicio de la gestión a –U$S16.000 millones, lo que representa un desvío de U$S13.000 millones respecto de la meta acordada para diciembre. El deterioro tampoco responde a una mejora del perfil de deuda: los compromisos totales aumentaron y, aunque bajó la exposición a bonos en manos del sector privado, ese alivio fue compensado por el avance de instrumentos como los Bopreales y los repos con bancos internacionales.
El análisis también subrayó que, si bien las reservas líquidas rondan los U$S28.000 millones, una parte significativa corresponde a depósitos bancarios, lo que reduce la disponibilidad efectiva frente a los vencimientos previstos para 2026 y 2027. En ese contexto, Barclays comparó la posición argentina con la de otros países de alto rendimiento y concluyó que el nivel de reservas sigue siendo bajo incluso frente a esas economías.
De cara al próximo año, el banco evaluó las alternativas bajo consideración para afrontar los pagos: un repo, un canje de bonos y una nueva colocación internacional. Pero advirtió que ninguna de estas medidas, por sí sola, garantiza sostener el stock de reservas en el tiempo. Además, recordó que el 9 de enero de 2026 vencen casi U$S3.000 millones con acreedores privados, aunque destacó que los rendimientos de corto plazo ya incorporan un elevado nivel de cumplimiento.