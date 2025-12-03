Secciones
EconomíaDolar hoy

Dólar hoy: el oficial se mantuvo estable en las pizarras del BNA y el "blue" bajó a $1.440

El mercado operó con estabilidad tras las subas previas, mientras el Banco Central sigue de cerca la proximidad del tipo de cambio al techo de la banda.

DÓLAR. La cotización se mantuvo estable en el segmento minorista tras tocar máximos en la jornada previa. DÓLAR. La cotización se mantuvo estable en el segmento minorista tras tocar máximos en la jornada previa. Foto tomada de freepik.es.
Hace 2 Hs

El dólar oficial operó sin cambios este miércoles, luego de haber registrado en la rueda anterior su mayor valor en un mes. Según las pizarras del Banco Nación (BNA), la divisa cerró a $1.430 para la compra y $1.480 para la venta.

En el segmento mayorista, la jornada mostró una leve corrección: el tipo de cambio retrocedió dos unidades para terminar en $1.453. Con este precio, la divisa continúa operando a casi $60 por debajo del techo de las bandas cambiarias que sigue el Banco Central, actualmente ubicado en $1.512,48.

¿Dónde deberías invertir para ganar en dólares sin necesidad de comprarlos?

¿Dónde deberías invertir para ganar en dólares sin necesidad de comprarlos?

Entre las cotizaciones financieras también se observaron movimientos moderados. El dólar MEP registró una baja de 0,3% y se ubicó en $1.472,95, mientras que el contado con liquidación (CCL) descendió en la misma proporción para cerrar en $1.514,98. Por su parte, el dólar "blue" retrocedió $5 y terminó la jornada en $1.440.

Bandas cambiarias: mismo techo, ¿con un nuevo piso?

Según la economista Marina Dal Poggetto, la reacción de los mercados tras la elección del 26 de octubre alargó el horizonte de la Argentina y abre una oportunidad para intentar recalibrar los vértices del triángulo (Macro, Micro y Gobernabilidad), necesarios para apuntalar la estabilización de la economía.

La baja en el riesgo país a la zona de 650 puntos básicos acelera las chances de que el Tesoro deje de pagar al contado los vencimientos de la deuda en dólares, dice la profesora de Economía en el IAE Business School. A criterio de la directora de Eco Go, el cambio en la composición del Congreso aumenta las chances de avanzar con reformas estructurales que apuntalen la productividad sistémica, condición necesaria para sostener en el tiempo la consolidación fiscal y para moderar el daño que la apertura de la economía en el mundo actual va a tener sobre sectores enteros de la economía.

Respecto del sistema cambiario, recuerda que, desde el Gobierno, avisaron que el esquema de bandas se sostiene a rajatabla. Aunque dejaron de decir que “el esquema no necesita comprar dólares” o “que sólo van a comprar dólares en el piso de la banda”. Ahora sostienen que “no van a comprar dólares a un tipo de cambio artificialmente alto”, aclarando que “van a hacerlo por la Cuenta Capital cuando la demanda de pesos lo permita”, recuerda. En su opinión, deberían decir cuando la demanda de deuda en pesos a plazos más largos lo permita.

La fuerte suba en los precios de los activos financieros descomprimió la presión cambiaria, el dólar cotiza en $ 1.450 y pareciera que el nuevo piso de las bandas está en torno a los $ 1.400, donde tímidamente el Tesoro empieza a comprar dólares. La curva de futuros comprimió en la misma dirección con todos los contratos hasta febrero abajo de la banda superior. Lo hizo con una descompresión significativa en la tasa de pesos de las Lecap que vuelven a operar en niveles casi neutros contra la inflación, muy positivos en dólares. Hasta podría decirse que el esquema para estabilizar la demanda de pesos es “castigar una y otra vez a los que compran dólares”, apostando a que los argentinos se convenzan de que el activo de reserva es el peso y no el dólar, dejen de comprar dólares y mejor aún “saquen los del colchón”, y no construyendo un ancla alternativa a la cambiaria en un esquema donde buscan tasas negativas para reactivar el crédito.

Domingo Cavallo volvió a criticar a Milei por el dólar barato y las altas tasas: “Neutralizan los beneficios de la apertura”

Domingo Cavallo volvió a criticar a Milei por el dólar barato y las altas tasas: “Neutralizan los beneficios de la apertura”

Hasta ahora este esquema, según Dal Poggetto, requirió inyectar dólares adicionales, los del blanqueo en septiembre de 2024, los del FMI en abril de este año y los de Scott Bessent en octubre. “El puente hasta la salida de la cosecha y hasta que el Tesoro pueda empezar acceder al mercado internacional para refinanciar los vencimientos de la deuda en dólares lo está dando la oferta originada en las colocaciones de deuda del sector privado, a las que se le sumó la Ciudad de Buenos Aires. Hoy el desvío de la meta de acumulación de reservas con respecto al compromiso con el FMI es de U$S 13.000 millones”, detalla.

Por lo pronto, frente a la dinámica de los flujos apuntalados en el resultado electoral y a la decisión del gobierno de sostener la banda superior se vuelven a recalibrar los escenarios. “La pregunta ya no es si recalibra o no; es si mantiene el esquema y logra comprar dólares en el medio de las nuevas bandas o si, por el contrario, en algún momento el dólar se pega a la banda superior y el BCRA se ve obligado a recalibrarlas”, advierte. La materialización de uno u otro escenario dependerá de la capacidad del gobierno de acceder finalmente al crédito para dejar de pagar la deuda al contado, algo que a su vez va a depender del rearmado de la política y la capacidad para avanzar en las reformas, finaliza.

Temas El DólarTucumánBuenos AiresLuis CaputoJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Bandas cambiarias: mismo techo, ¿con un nuevo piso?

Bandas cambiarias: mismo techo, ¿con un nuevo piso?

Redrado analizó los desafíos de Milei hacia 2026: reforma laboral, fin del cepo y crédito para crecer

Redrado analizó los desafíos de Milei hacia 2026: reforma laboral, fin del cepo y crédito para crecer

Lo más popular
¿Quién es el presunto narco que está en pareja con una empleada de la Legislatura y que está prófugo?
1

¿Quién es el presunto narco que está en pareja con una empleada de la Legislatura y que está prófugo?

Crimen del niño de 10 años: “Lo que pasó fue una tragedia para las dos familias”
2

Crimen del niño de 10 años: “Lo que pasó fue una tragedia para las dos familias”

Qué organismos del Estado tucumano serán más beneficiados con el Presupuesto 2026
3

Qué organismos del Estado tucumano serán más beneficiados con el Presupuesto 2026

La Causa Cuadernos volvió a tener un giro inesperado
4

La Causa Cuadernos volvió a tener un giro inesperado

Cruce de gritos en Diputados: tensión entre libertarios y peronistas en la sesión preparatoria
5

Cruce de gritos en Diputados: tensión entre libertarios y peronistas en la sesión preparatoria

El Gobierno garantizó el pago del aguinaldo antes de Navidad: ¿habrá bono de fin de año para los estatales?
6

El Gobierno garantizó el pago del aguinaldo antes de Navidad: ¿habrá bono de fin de año para los estatales?

Más Noticias
Qué dicen los expertos en comportamiento sobre las personas que visten siempre de negro

Qué dicen los expertos en comportamiento sobre las personas que visten siempre de negro

¿Cómo podés saber si tu vecino te está robando tu Wi-Fi?: el sencillo truco para descubrirlo

¿Cómo podés saber si tu vecino te está robando tu Wi-Fi?: el sencillo truco para descubrirlo

La torta argentina que salió mal: el momento más polémico de MasterChef Celebrity 2025

La torta argentina que salió mal: el momento más polémico de MasterChef Celebrity 2025

Día del Médico: ¿cuáles son las especialidades con más demanda en Argentina?

Día del Médico: ¿cuáles son las especialidades con más demanda en Argentina?

¿Quién es el presunto narco que está en pareja con una empleada de la Legislatura y que está prófugo?

¿Quién es el presunto narco que está en pareja con una empleada de la Legislatura y que está prófugo?

El Gobierno fijó el salario mínimo hasta agosto de 2026 y reformó los seguros de desempleo

El Gobierno fijó el salario mínimo hasta agosto de 2026 y reformó los seguros de desempleo

Dos provincias argentinas están bajo alerta amarilla por tormentas severas: ¿cuáles son?

Dos provincias argentinas están bajo alerta amarilla por tormentas severas: ¿cuáles son?

Bancos versus billeteras virtuales: nueva puja, esta vez, por el pago de jubilaciones

Bancos versus billeteras virtuales: nueva puja, esta vez, por el pago de jubilaciones

Comentarios