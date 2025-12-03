Crimen del niño de 10 años: “Lo que pasó fue una tragedia para las dos familias”

El adolescente vivía junto a su madre y sus dos hermanas menores en un complejo conformado por dos edificios. Según manifestaron sus vecinos, se habrían mudado hace aproximadamente cinco años y jamás tuvieron inconvenientes ni con él ni con la familia. “Su madre es una mujer muy laburadora, si bien casi no intercambiaba palabras con el resto, se la veía siempre salir y llegar del trabajo. Igual que sus hermanas. A él lo veíamos cuando regresaba de la escuela y cuando jugaba con los demás chicos del complejo y del barrio. Se juntaban todas las tardes a jugar al fútbol y se quedaban hasta la noche. Nunca hubo ningún problema o alguna pelea entre ellos”, contó Elena, quien vive en el mismo complejo que el adolescente.