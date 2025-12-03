Internado y bajo evaluación: así avanza la situación del presunto homicida del niño de 10 años

La causa por el crimen del niño de 10 años en Villa 9 de Julio avanza con nuevas precisiones judiciales. El principal acusado, un adolescente de 16 años, permanece internado en el Hospital Obarrio, donde recibe tratamiento psicológico y psiquiátrico mientras se evalúa su situación procesal.
Según confirmaron fuentes del Ministerio Público Fiscal, la investigación ingresó en una etapa clave: se aguarda la conformación de una junta médica que deberá determinar si el joven puede ser considerado imputable por el delito que se le atribuye.
La pericia será realizada por un equipo interdisciplinario que suele incluir a un perito oficial y, eventualmente, a un especialista propuesto por la defensa. Ambos profesionales entrevistarán y evaluarán al adolescente para elaborar un informe técnico que luego será analizado por la fiscalía y por el Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia.
La jueza Judith Solórzano fijó un plazo de 15 días para la realización de esta evaluación mental obligatoria. Si bien el acusado tiene 16 años y es legalmente imputable, el proceso se desarrolla bajo el Régimen Penal Juvenil, que establece criterios diferenciados respecto de la responsabilidad penal, las medidas cautelares y las eventuales sanciones aplicables.
El resultado de la junta médica será determinante para definir los próximos pasos judiciales y el futuro procesal del adolescente.