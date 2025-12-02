Junta médica, autopsia y testimonios en Cámara Gesell: así avanza la investigación por el crimen del niño en Villa 9 de Julio

La jueza Judith Solórzano dispuso la realización de una junta médica para determinar si el joven es imputable o no. La medida surge a partir del informe preliminar del médico forense, que indicó que el acusado comprendía la realidad y no presentaba un cuadro mental que lo dejara fuera de sus facultades. Sin embargo, el profesional recomendó una evaluación más exhaustiva para confirmar el diagnóstico.