Conmoción en Villa 9 de Julio: confirman que el niño fue víctima de un crimen

Con el correr de las horas van surgiendo indicios del caso que moviliza a la provincia. El niño hallado sin vida en una vivienda de Paraguay 142 fue víctima de un crimen. El sospechoso de haber acabado con su vida, un adolescente de 16 años, ya está demorado y se espera que la Justicia resuelva su situación procesal en las próximas horas.