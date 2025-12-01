Secciones
Seguridad

Conmoción en Villa 9 de Julio: confirman que el niño fue víctima de un crimen

Un adolescente de 16 años fue demorado por el homicidio. Hay muchas preguntas que aún no tienen respuesta. El sospechoso está aislado.

La Policía trabajó en el lugar del crimen. La Policía trabajó en el lugar del crimen. FOTO LA GACETA / Santiago Giménez.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 44 Min

Con el correr de las horas van surgiendo indicios del caso que moviliza a la provincia. El niño hallado sin vida en una vivienda de Paraguay 142 fue víctima de un crimen. El sospechoso de haber acabado con su vida, un adolescente de 16 años, ya está demorado y se espera que la Justicia resuelva su situación procesal en las próximas horas.

Estos son algunos de los detalles que fueron ventilándose en los últimos minutos:

1- La víctima de 10 años vivía junto a dos hermanos de 15 y 6 años en la casa de su tío abuelo de 65. Según informaron los investigadores, habían quedado a cuidado de su pariente porque la madre los habría abandonado y por la muerte de su padre.

2- El sospechoso del crimen era amigo de los hermanos. Los vecinos dijeron que era común verlos jugar juntos todos los días.

3- El domingo por la tarde estuvieron divirtiéndose por el barrio y, como lo hacía normalmente, el supuesto autor del crimen quedó a dormir en la casa de la víctima.

4- A las 7 de la mañana, el adolescente llamó al servicio 911 para contar que algo malo había ocurrido. Después, según confiaron fuentes policiales, habría informado que el niño podría haber fallecido asfixiado. Por último, habría reconocido ser el autor del hecho e informó el lugar donde estaba.

5- Policías se trasladaron hasta el lugar informado y ubicaron al sospechoso. De allí, junto con el adolescente, los uniformados se presentaron en el domicilio donde fueron atendidos por el hombre que estaba a cargo de los pequeños.

6- Los efectivos les explicaron lo que estaba pasando. Con su autorización, se dirigieron hacia el fondo de la vivienda donde está la habitación en la que dormían los hermanos. Encendieron la luz y sólo se despertaron dos. Al revisar al tercero, sospecharon que podría estar sin vida. Los médicos del servicio 107 confirmaron su deceso.

7- Tal como indican las normas, los fiscales informaron de la situación al fiscal Pedro Gallo y el menor fue trasladado el Centro de Admisión y Derivación (CAD). En ese lugar, fue atendido por los profesionales que deberán realizar un informe para que se resuelva su situación procesal. Por lo pronto, se encuentra aislado de otros adolescentes.

8- La información de lo que sucedió en la casa se mantiene en el mayor de los hermetismos. Personal del Equipo Científico de Investigación Fiscal aún están realizando pericias. En principio, el niño habría sido asfixiado. Todavía no se determinó su fue víctima de un ataque sexual.

9- Hasta el momento no existe información oficial que confirme que el sospechoso haya sufrido alguna patología o trastorno mental. Su hermana dijo que por momentos era agresivo y que había sufrido cuadros de depresión. El fiscal deberá realizar una pericia para determinar si actuó entendiendo la criminalidad de sus actos.

10- Por tener 16 años, el sospechoso tendrá que responder penalmente por el homicidio que cometió, siempre y cuando no se lo declare inimputable. Su caso deberá ser atendido por un juez de Niños, Niñas y Adolescentes.

