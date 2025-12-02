El Ministerio Público Fiscal indaga cuál fue el móvil del crimen del niño de 10 años

Gabriela, madre de uno de los amigos del niño fallecido, describió la escena con temblor en la voz. “Es muy shockeante. Nunca imaginás que pueda pasar algo así entre chicos. Son muy buenos, muy educados. Todos los vecinos los queremos y los ayudamos”. La mujer aclaró que los pequeños “eran muy protegidos por todos” y que nunca se los relacionó con problemas en el barrio. “Era un grupito de entre 10 y 15 chicos de entre 8 y 15 años que se junta todos los días en la cuadra a jugar, como en todo barrio. No podía creer que haya pasado esto”, agregó.