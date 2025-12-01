Dolor e incertidumbre en Villa 9 de Julio: qué dicen los vecinos sobre la muerte del niño hallado en Paraguay al 100

La mañana lluviosa en Villa 9 de Julio estuvo atravesada por la conmoción. En Paraguay al 100, donde pocas horas antes fue hallado sin vida un niño de alrededor de 10 años, todavía rige un fuerte hermetismo. Mientras se aguarda un comunicado oficial de la Policía o de la Justicia, los vecinos intentan reconstruir qué pudo haber ocurrido.
Una mujer confirmó que la víctima también tenía dos hermanos que quedaban al cuidado de un tío, luego de que su abuela -quien antes los tenía a su cargo- falleciera. “Siempre estaban juntos, los tres. Los cuidaban mucho. Por eso nos sorprendió todo lo que se dijo al principio, que uno de ellos podría estar involucrado”, señaló.
Otra residente del barrio, madre de uno de los amigos del niño fallecido, describió la escena con temblor en la voz. “Es muy choqueante. Nunca imaginás que pueda pasar algo así entre chicos. Son muy buenos, muy educados. Todos los vecinos los queremos y los ayudamos”. La mujer alcaró que los pequeños “eran muy protegidos por todos” y que nunca se los relacionó con problemas en el barrio.
¿Quién es el adolescente buscado?
Según los datos que pudieron recopilar los vecinos, la noche anterior había quedado a dormir en la casa un chico de 16 años, vecino y amigo de los tres hermanos. Durante la mañana, el adolescente habría alertado a su familia y a la Policía asegurando que “cometió un error” y se mostró arrepentido. Desde entonces, estaba desaparecido y era buscado por sus allegados y por las fuerzas de seguridad. Horas más tarde se entregó.
Su hermana, entrevistada más temprano por LA GACETA, afirmó que lo notó angustiado en un mensaje previo y mencionó que el joven tenía episodios de enojo y solía irse de su casa. Vecinos de la cuadra, sin embargo, dicen no conocerlo.