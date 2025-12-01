Dolor e incertidumbre en Villa 9 de Julio: qué dicen los vecinos sobre la muerte del niño hallado en Paraguay al 100

¿Quién es el adolescente buscado?

Según los datos que pudieron recopilar los vecinos, la noche anterior había quedado a dormir en la casa un chico de 16 años, vecino y amigo de los tres hermanos. Durante la mañana, el adolescente habría alertado a su familia y a la Policía asegurando que “cometió un error” y se mostró arrepentido. Desde entonces, estaba desaparecido y era buscado por sus allegados y por las fuerzas de seguridad. Horas más tarde se entregó.