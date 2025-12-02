Algunos detalles de la muerte del niño de 10 años que conmocionó a Villa 9 de Julio

Un niño de 10 años fue encontrado muerto por asfixia generada por estrangulamiento y, a la espera de la autopsia, la Justicia analiza una serie de puntos para avanzar en la investigación. Uno de los sospechosos es un adolescente de 16 años.
¿Qué se sabe de la muerte del niño de 10 años asfixiado en Villa 9 de Julio?
1- La víctima y sus dos hermanos habían sido entregados al cuidado de su abuela porque su madre los había abandonado y su padre falleció.
2- Al morir la mujer, los menores quedaron a cargo del tío abuelo que vivía en esa casa. El hombre, según los vecinos, hacía lo que podía con ellos.
3- El hermano mayor de la víctima, de 15 años, era amigo del sospechoso de cometer el crimen. Siempre estaban los tres juntos.
4- El domingo, según los testimonios, los chicos estuvieron juntos y el acusado, como lo hacía normalmente, se quedó a dormir con ellos.
5- El señalado nunca estuvo prófugo. Él llamó al servicio 911 para informar lo que había hecho y les avisó dónde se encontraba.
6- Policías fueron a buscarlo y de ahí lo trasladaron hasta la humilde vivienda en la que fue asesinado el niño. Así se descubrió lo que había sucedido.
7- No habían informes previos de que el investigado haya tenido algún conflicto con la ley.
8- El hermano mayor de la víctima también fue examinado por haber estado a la par del niño que fue asesinado. No está acusado de ningún delito.
9- Tal como lo establecen las normas vigentes, los hermanos del asesinado declarán como testigos a través de Cámara Gessel en los próximos días.
10- La defensa del acusado no presentó ningún informe para confirmar si tiene un trastorno o enfermedad mental. Este dato es clave para su futuro procesal.
11- Al tener 16 años, el sospechoso puede ser procesado por el crimen, pero tal como lo indican las normas, será bajo el regimen penal juvenil,
12- Por el momento, el acusado se encuentra alojado en el Centro de Admisión y Derivación aislado y atendido por profesionales.